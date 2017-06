Anna González protagonitza la nova campanya de la DGT

anna González va perdre al seu marit ciclista perquè va ser atropellat a la carretera. Mar Cogollos va quedar paraplègica per la distracció d’una altra persona en canviar d’emissora de ràdio, el que va fer que se sortissin de la carretera.

A Jordi Porta li va canviar la vida quan va tenir un accident amb moto en anar conduint sota els efectes de l’alcohol. Va estar en coma tres mesos i finalment va quedar en cadira de rodes.

La urgellenca Anna González protagonitza un dels espots de la campanya de prevenció d’accidents que la Direcció General de Trànsit ha posat en marxa aquest estiu.

Els anuncis els va presentar ahir el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, acompanyat pel director de la DGT, Gregorio Serrano, i el general en cap de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, Benito Salcedo. L’objectiu de la campanya de conscienciació és «sensibilitzar la societat sobre les conseqüències que tenen els nostres actes a la carretera, a través de testimonis reals que expliquen la seva experiència». Anna González va assistir a l’acte de presentació, juntament amb Mar Cogollos i Jordi Porta, dues víctimes més d’accidents de trànsit, que també són el centre de dos espots més.

La DGT ha comptat amb l’ajuda de diferents associacions de víctimes perquè participessin de forma voluntària en la iniciativa.«Els testimonis de Mar Cogollos, Jordi Porta i Anna González reflecteixen alguns dels factors de risc que major accidentalitat causen, com són les distraccions i l’alcohol», va manifestar el ministre, que va afegir que el seu testimoni és «el missatge més directe i real que poden rebre tots els ciutadans que creuen que els accidents són successos que passen als altres i mai no els passaran a ells». La campanya divulgativa la componen tres anuncis de 20 i 30 segons, produïts per l’agència R Publicitat. A cada un dels espots, les víctimes relaten la causa de l’accident que els va canviar la vida.

Un camió / En el cas de l’Anna González, un camioner va atropellar al seu marit i ni es va parar. «Per no guardar un petit vuit, va deixar un vuit immens en la meva família». «Només ens separa de la mort metre i mig, un metre i mig que hagués fet que el meu marit estigués la setmana passada a la comunió del meu fill» va concloure l’Anna. E

ls anuncis es veuran en les diferents televisions i xarxes socials del Ministeri i de la DGT. Les gràfiques s’inseriran en diaris, revistes temàtiques i en mitjans online.