Bandes nacionals i foranes es presentaran al Jambo Street

El Jambo Street Music Andorra la Vella, creat el 2014, és un festival capdavanter i únic en el seu format i continguts que vol ser un referent, gràcies a la implicació de les diverses formacions musicals del país, reforçades amb actuacions foranes.



El festival comença avui amb la pel·lícula Begin Again.



En aquesta descobrirem com la passió per la música porta a Gretta i Dave, nuvis des de l’institut, fins a Nova York. Però quan ell, un cop assolit l’èxit i la fama, l’abandona, ella es queda completament desolada.



Una nit, un productor de discos (Mark Ruffalo) recentment acomiadat, la veu actuar en un bar de Manhattan i queda captivat pel seu talent.



El divendres 30 podrem gaudir de la presència de Clementina, Landry Riba, Shuffle Express, Komanem, Manu & The Vodka’s, Wood & Steel , Quim Salvat, Pali, Vibrand, Red Perill, The Laguards, Think Twice, Sergi Blanch, Lady Scarlett, Cynthia Lim & Alex Bagaria i Jam Acustica.



Dissabte també es celebraran diferents actuacions.



Hi haurà la Paula Valls, El Quimi Portet, Copa Lotus, Cere Vera, Noel Biniés, Ingmar, Love it, Andorra Gospel Cor, Cor Internacional d’Andorra, Cor Rock d’Encamp i Black Thursday, Migue Trio, Punkers Love the 80’s, Bluetonics, Latin Stride Flamenco, Grossband i finalment Iarake & Ginger.



El dia seguent i per acabar, a les 12.00 del matí a la Plaça Guillemó i per segon any, hi haurà un espai específic per als infants.



Després de l’èxit del darrer any amb La Tresca i la Verdesca, en aquesta edició es compta amb Jaume Ibars, músic i animador que porta quinze anys de poble en poble buscant les rialles dels nens.



El seu darrer disc, Canastreta de Cançons, ha estat nomenat als premis Enderrock 2016 com a millor disc de música infantil.



El Jambo Street Music és un festival cultural capdavanter i únic en el seu format i continguts que vol ser un referent, gràcies a la implicació de les diferents formacions musicals del país.



Amés, combina la banda lúdica amb l’artística, pren el pols a la música que es fa al Principat i ajuda el talent emergent. Els valors fundacionals del festival han definit l’esdeveniment com un apropament entre la música, la creativitat i la tecnologia, i com un lloc de trobada per a qualsevol disciplina musical.



La programació aglutina tot tipus d’estils i està pensada per al públic en general, per fer-lo gaudir i participar de la música d’una manera diferent. Totes les actuacions són gratuïtes.