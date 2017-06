Més de 50 persones escolten el Quartet Valira a Encamp

En un ambient atípic però molt acollidor, el Quartet Valira va realitzar ahir l’actuació de final de curs envoltat de llibres per a nens petits.

La sala infantil de la biblioteca comunal d’Encamp va acollir, ahir a la tarda, l’actuació del quartet amateur, format per quatre joves estudiants del conservatori de la Llacuna: Daniel Guitart i Clara Pladevall, al violí primer i segon, Cerni Pol a la viola i Jordi Albelda al violoncel.

Un grup que ja fa quatre anys que toca conjuntament i que han delectat els més de 50 assistents amb la interpretació del quartet opus 74 número 3 de FJ Haydn.

«Fer l’actuació i que vingui gent a escoltar és una excusa per desempallegar-nos de l’obra que portem tot el curs preparant per buscar nous reptes de cara al curs vinent», va ressaltar abans de començar l’actuació Clara Pladevall. Any rere any, la Biblioteca Comunal d’Encamp organitza un bon grapat d’activitats com ara els clubs de lectura, cursos temàtics, xerrades literàries i temàtiques, exposicions i molt més.