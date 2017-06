La FIS matisa que l’any passat ja va dir que la plataforma era «crucial»

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) va assegurar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que la plataforma esquiable és «crucial si es volen acollir les finals a Soldeu» i que aquesta premissa ja es va deixar clara l’any passat.



Segons van detallar els directors de cursa de la Copa del Món masculina i de la Copa del Món femenina, Markus Waldner i Atle Skaardal, l’any 2016 (desprès de la darrera Copa del Món feta a Soldeu) el comitè organitzatiu va demanar que la pista de l’Avet pogués celebrar les finals del 2019, i en aquell moment, ja es van establir «els requisits necessaris» per acollir l’esdeveniment «de forma clara». Un d’ells era «disposar d’una nova àrea d’arribada».



A més, remarquen que Skaardal «ja va proposar aquest fet desprès de la Copa del Món femenina de l’any 2012».

Retrets de l’oposició / Des del grup parlamentari Mixt, els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) i de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Pere López i Víctor Naudi, reiteren que les cartes de la FIS, sobretot la darrera (presentada dilluns passat pel comú canillenc), confirmen que les proves de la Copa del Món «es poden fer a la pista de l’Àguila». Naudi va fer també aquesta reflexió durant la roda de premsa d’actualitat política que va realitzar dimarts passat SDP.



Segons va matisar ahir López, «les cartes no diuen que no es puguin fer els esdeveniments en el conjunt del domini esquiable», per tant, «només es confirma la voluntat de fer una plataforma a l’Avet», sense importar les finals, «ja que aquestes es poden fer a l’Àguila perfectament».

Tot i això, López també va destacar que encara que la FIS no exigís la plataforma, la qüestió de la declaració d’interès nacional continuaria sent «il·legal», ja que durant la sessió del Consell General on es va votar la moció proposada pel PS, l’Executiu no va ser «capaç de justificar» la declaració i encara es va deixar «més palesa la seva il·legalitat».



Precisament, el conseller general liberal, Josep Majoral, va reiterar ahir que per al grup, la importància no recau en les cartes de la FIS i les seves recomanacions o obligatorietats, sinó en la legalitat de tot el procés dut a terme amb la declaració d’interès nacional. Tot i això, en relació a les possibles pressions que a rebut la FIS per part del comú de Canillo perquè aquesta es posicioni i digui si la plataforma és obligatòria o no, Majoral va remarcar que «cadascú és lliure de fer el que cregui oportú».



Així mateix, el conseller va coincidir en el fet que durant la sessió del Consell General on es va votar la moció l’Executiu no va ser capaç d’argumentar de forma clara cap de les seves decisions.



A més, «en algun moment es va dir que el procediment seguit amb la plataforma ja s’ha seguit en altres ocasions, però que hagis incomplert la llei una vegada no vol dir que l’hagis de seguir incomplint».

Mesures legals / Tant López com Majoral van destacar que la seva actuació política en relació a la legalitat de la plataforma ha finalitzat i que per ara no es plantegen anar més enllà, ja sigui en temes judicials o administratius.



«Nosaltres ja vam aportar claredat i llum a tot l’assumpte a través del debat que es va crear entorn a la moció», va remarcar López, «per tant, la nostra feina de control al Govern està més que assolida. Hi ha altres grups, associacions i ciutadans que poden dir la seva».

El Govern manté la legalitat / D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va matisar ahir en referència a la darrera carta de la FIS que la missiva l’únic que ha fet és «acabar amb un debat que estava fora de lloc», ja que «no aporta res de nou». A més, el ministre va remarcar que la declaració d’interès nacional va ser demanada pel Comú de Canillo perquè entenien que era bo tenir dues pistes (l’Avet i l’Àguila) per acollir un esdeveniment de la «transcendència de les finals del campionat del món».

L’oposició d’Encamp / Des de l’oposició d’Encamp, Jordi Troguet va afirmar fa uns dies que com a conseller del comú ha de recolzar la posició de l’accionista majoritari de la societat, Joan Viladomat. En resposta, l’exconsol de la Massana, Josep Maria Camp, va detallar dimarts passat en declaracions a l’Ara i Aquí de Ràdio Nacional que cal mirar més enllà dels interessos particulars i que és necessari tenir un pensament més ampli i de país.



Finalment, el conseller encampadà de PS+I, Joan Sans, va puntualitzar que l’únic que s’ha fet amb la darrera carta de la FIS és «confondre a la ciutadania» perquè vegin amb bons ulls la declaració d’interès nacional.