Rebutjat el comís de tres milions d’euros d’un negoci de quètxup

El Tribunal de Corts va desestimar ahir, de moment, decomissar prop de tres milions d’euros d’un empresari estatunidenc del món del quètxup. De fet, el ministeri fiscal ja va demanar durant el judici, que es va celebrar el 24 de maig, que s’inclogui la causa que té oberta aquest empresari per un cas de blanqueig de diners al Principat.



És per això que Corts va decidir dictar un aute que constata la retirada de la petició del ministeri fiscal sobre el decomís dels diners.



L’empresari estatunidenc era propietari de l’empresa d’aliments SK Foods, que distribuïa tomàquet a les principals companyies del quètxup en el seu país. L’home, però, alterava els factors de classificació per indicar que tenia més tomàquets podrits dels que realment posseïa, amb la qual cosa limitava l’oferta i encaria el producte. Per això, va ser condemnat per un tribunal de Sacramento (Califòrnia) a sis anys de presó. A més, els Estats Units van emetre una ordre per decomissar els 3.250.000 milions de dòlars que tenia a Andorra. El ministeri fiscal va considerar que els diners procedien del frau i, per això, va demanar el decomís. La defensa, però, va assegurar que són diners que li havia retornat la hisenda del seu país.



Però en el judici de maig també hi va intervenir un tercer actor, una entitat financera del Canadà que reclamava els diners perquè deia que li havia fet un préstec a la companyia de 183 milions de dòlars, que no se’ls van retornar perquè l’empresa va fer fallida. És per això que la justícia dels Estats Units va decidir aturar temporalment la demanda de decomís dels diners fins que s’esclareixi la situació amb el banc. A conseqüència, el ministeri fiscal també va reclamar anul·lar l’ordre de decomís i que se centralitzi en el cas de blanqueig.