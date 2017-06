Martín-Blas admet «maniobres il·legals» pels comptes de Pujol

L’excap d’Assumptes Interns de la Policia espanyola Marcelino Martín- Blas (2012-2015) admet que es van fer «maniobres il·legals» per aconseguir els comptes opacs dels Pujol que tenia a la banca andorrana. Martín-Blas ho diu en el documental Las cloacas de Interior (Mediapro), dirigit per Jaume Roures, i que es va estrenar ahir al vespre als cinemes Aribau de Barcelona. Cap televisió, de moment, ha comprat el documental per emetre’l a la petita pantalla.



Martín-Blas és un dels testimonis entrevistats en el treball audiovisual que retrata les maniobres obscures del Ministeri d’Interior espanyol, entre els quals hi ha l’operació Catalunya i el cas Pujol, on hi ha els mateixos policies implicats que en les trames dels últims 20 anys, com els GAL o l’assetjament a Baltasor Garzón. A més, Martín-Blas és una de les quatre persones contra les quals els Cierco (i els Pujol) han denunciat pressions, coaccions i amenaces.



L’únic testimoni andorrà que surt al documental és l’exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA, Jaume Bartumeu, que és presentat com «advocat i excap de Govern del Consell d’Andorra». La seva declaració diu que la Policia espanyola es va endur les dades de tota la clientela de BPA, no només els comptes dels Pujol: «Algú que no em consta que fos la Fiscalia andorrana deixa entrar a Andorra uns organismes policials espanyols, i mitjançant el procediment informàtic de buidat dels arxius s’emporten tots els arxius de tots els comptes dels clients de Banca Privada d’Andorra. Crec que més fort, més gros que això, no ho trobaríem, no?», diu en l’audiovisual.



Sobre aquestes manifestacions, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va comentar ahir que «si Bartumeu té indicis i proves [de l’activitat de la Policia espanyola a BPA] que ho porti a la Fiscalia». Amb tot, el ministre va assegurar que, en tot cas, el Govern no en sap res.



Las cloacas de Interior es presenta com «nou mesos de treball d’investigació i anàlisi sintetitzats en 80 minuts a partir de la trama revelada per Público l’any passat. Gràcies als testimonis exclusius de Marcelino Martín de Blas (excap de la Unitat d’Assumptes Interns), José Oreja (membre del cos de la Guàrdia Civil), Jaime Barrado (excomissari i un dels més condecorats de l’Estat espanyol) i un alt funcionari del Ministeri de l’Interior i, sobretot, a la investigació de Carlos Enrique Bayo i Patricia López, periodistes de Público, per primera vegada es col·loquen sota el focus de l’opinió pública un entorn d’il·legalitats i corrupció al si del Ministeri de l’Interior».



La presentació del documental va anar a càrrec de Jaume Roures i Jordi Évole, que fa uns dies va emetre al seu programa, Salvados (La Sexta), una entrevista a l’excomissari José Manuel Villarejo, un dels principals caps pensants de l’operació Catalunya.



D’altra banda, el ministre Cinca va considerar que la demanda de recusació del fiscal general, Alfons Alberca, presentada pels Cierco, forma part de «l’estratègia de la defensa». Cinca va insistir que, en tot cas, Alberca «fa la seva feina».