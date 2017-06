Notícia Condemnat a tres anys de presó per introduir 24,5 grams de cocaïna L’home era un veí de la Seu d’Urgell que venia la droga a dos germans La sala de Tribunal de Corts. Autor/a: EMILIO PRENAS

Un veí de la Seu d’Urgell, de 38 anys, va ser condemnat ahir a tres anys de presó, dos d’ells ferms, per introduir 24,5 grams de cocaïna al Principat. També es va dictar una ordre d’expulsió del país durant 15 anys, se li va imposar una multa de 2.000 euros i es va ordenar que es decomissi el vehicle amb el qual hauria pujat la droga a Andorra i, per tant, va utilitzar per perpetrar el delicte.



L’home va explicar en el judici, que va tenir lloc el 26 de maig, que es va quedar sense feina i va decidir capitalitzar l’atur per obrir un bar, però el negoci no va anar bé i va haver de tancar. És en aquest context que va optar per vendre droga en petites quantitats per treure diners, ja que té una filla de quatre anys i el sou de la seva dona és insuficient per mantenir a la família. El detingut, que es va mostrar molt penedit, també va explicar que venia la cocaïna a dos germans del Principat. La Policia el va enxampar perquè el dia de Canòlich va veure dos vehicles aturats a l’aparcament d’un centre comercial a Sant Julià, que estava tancat. Això els va portar a inspeccionar els vehicles i van descobrir que el penat estava venent droga.



En aquesta mateixa causa, Corts també va condemnar un andorrà que va posar a la Seu d’Urgell en contacte l’urgellenc amb un altre andorrà que volia cocaïna un gram de cocaïna. Per això, ha estat penat amb deu mesos de presó condicional.



Penada amb 30 mesos de presó per entrar droga



Una resident espanyola, de 32, va ser penada ahir amb 30 mesos de presó ferma per entrar 50 grams de droga al Principat, segons va dictaminar el Tribunal de Corts. A més, també haurà de pagar una multa de 3.000 euros. El tribunal també va decretar el decomís de la droga. La noia, que va reconèixer els fets durant el judici que va tenir lloc el 25 de maig, va intentar entrar al país amb 24 grams d’speed, 20 de ketamina, sis d’opi en pols i 0,6 de MDMA o èxtasi.



La Policia va enxampar la dona el 27 de novembre del 2016, quan intentava accedir al Principat amb dues persones per la frontera francoandorrana de Porta. Allà, en un control rutinari, la van detenir i li van trobar la droga. Segons va reconèixer durant la vista, els estupefaents eren per a consum propi, així com per compartir amb amics. El ministeri fiscal va proposar durant l’audiència que la pena de presó es pogués substituir per una expulsió del Principat durant 15 anys, No obstant això, Corts va optar per condemnar-la amb presó ferma. La dona està empresonada des del moment de la seva detenció.