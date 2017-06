Shermadini, únic subjecte al dret de tempteig

Només un jugador del BC MoraBanc Andorra està subjecte al dret de tempteig. Aquest és Giorgi Shermadini. L’ACB anunciava ahir la llista de 33 jugadors que formen part d’aquest llista. El pivot georgià és una peça cobejada aquest mercat d’estiu i l’entitat del Principat tractarà de mantenir-lo.



Finalitzat el termini de presentació d’ofertes qualificades, els clubs tenen fins el 9 de juliol per presentar documents d’oferta per qualsevol d’aquests jugadors. Els equips d’origen compten amb cinc dies per decidir si les igualen. Dels components de la plantilla de la temporada passada del MoraBanc que encara no han renovat o van confirmar la seva marxa no entren al dret de tempteig Thanasis Antetokounmpo, Nikola Maric, Nacho Martín i Thomas Schreiner.

Navarro fitxa per l’Obradoiro / Dies enrere es confirmava la marxa de David Navarro. El Rio Natura Monbus Obradoiro confirmava ahir el fitxatge de l’escorta d’Esparraguera. «Incorporem un jugador nacional, expert i polivalent, amb capacitat de sumar a l’equip moltes facetes i de generar joc a través del bot. Ve també per completar la direcció de l’equip, junt als dos bases de fitxem», indica José Luís Mateo, director general de l’entitat gallega.

Colom, preseleccionat / El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, va anunciar la llista de preseleccionats de cara a l’Eurobasket, que es disputarà del 31 d’agost al 17 de setembre a Finlàndia, Turquia, Romania i Israel.



El tècnic italià va presentar dues llistes. La primera està composada per 16 jugadors, que realitzaran una concentració a Benahavís (Màlaga) del 16 al 23 de juliol. Entre aquests es troba Quino Colom, base de l’Unics Kazan. D’aquesta estada a Andalusia hi haurà cinc o sis jugadors que se sumaran a una segona concentració del 28 de juliol al 6 d’agost a Madrid, formada per jugadors que es presenten com a fixes al combinat espanyol.