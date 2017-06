Copa del Món de BTT: comencen a rodar

Tot a punt per a la Copa del Món de BTT, que per cinquena vegada se celebra a Vallnord. Avui s’inicien els entrenaments de descens i cross-country a l’estació de Pal, en un edició que compta amb més de 800 persones a l’organització i amb 704 participants, que formen part de 121 equips, i que representen quaranta països.



La Unió Ciclista Internacional (UCI) va realitzar les verificacions tècniques dels recorreguts i van passar l’aprovació per a que els participants comencin a rodar. La climatologia a dia d’avui és la principal preocupació, però les previsions indiquen que el cap de setmana serà més benigna. «Tenim els circuits marcats, estan ben assentats», assegura Albert Balcells, director tècnic de la cursa, i «la feina d’ara bàsicament és que la pluja no ens estigui afectant negativament els recorreguts». La prova es troba actualment en una «fase de consolidació», a la qual s’ha arribat per tenir les «idees clares i directrius ben marcades».



Les línies principals a seguir són tres per arribar al punt d’exccel·lència actual. El primer és treballar conjuntament amb els riders respecte als recorreguts, als quals «poca cosa ens diuen que hi ha a millorar», perquè compten amb traçats «segurs, tècnics i durs». La realització televisiva en directe per tenir la màxima espectacularitat en les imatges que es transmeten arreu del món és un altra línia amb què s’han intensificat esforços, ja que són 139 canals de 19 països els que mostraran la prova andorrana, amb una audiència acumulada de 42 milions. El tercer punt són els espectadors que es troben in situ a Vallnord, per a que puguin seguir el desenvolupament de cada cursa en els traçats amb les màximes comoditats i visió.

Seu permanent / La intenció de Vallnord és que la Massana es converteixi en una ubicació fixa de la Copa del Món. En aquest sentit centren esforços. «Estem treballant fort per cada cop sorprendre més i millorar el producte, per ser millors que l’any anterior», destaca Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal, i «ens hem marcat l’objectiu de ser referents i una seu permanent». Destaca que esperen arribar als 70.000 espectadors entre aquesta Copa del Món i els Mundials màsters que es van disputar la setmana passada. Simon Burney, coordinador de mountain bike de la UCI, subratlla que Vallnord «té l’habilitat de fer-nos tornar» cada any i està segur que a nivell organitzatiu tot funcionarà correctament. Sent així, el Comú de la Massana confia que l’esdeveniment es confirmi de cara al 2019 i 2020, petició que ja està formalitzada per part de la corporació. Cada cop que la Copa del Món ha passat per Andorra ha estat designada entre les tres millors del calendari.



Andorra Turisme els últims anys realitza una forta aposta en tot el relacionat amb la bicicleta, portant grans esdeveniments del món de les dues rodes, tant en ciclisme en ruta amb les grans rondes com el Tour de França o la Vuelta a Espanya, o de marxes com la Purito i la Volta als Ports d’Andorra; com de la BTT, amb la Copa del Món. Aquesta activitat permet donar a conèixer el territori i accedir a mercats internacionals llunyans. «És una manera per arribar a països on mai arribariem amb una campanya de comunicació», admet el gerent d’Andorra Turisme, Betim Butzaku, amb la presència, per exemple, a Austràlia, Sud-àfrica i Japó. Per la seva part el cònsol major de la Massana, David Baró, posa ènfasi en el projecte que va iniciar-se el 2008 i que és «una forma de tenir a l’estiu molta activitat» a la parròquia. La superfície del paddock augmenta respecte a anys anteriors i a més dels equips participants també es troba la presentació de productes de BTT per a donar-los a conèixer als aficionats.

Comença l’activitat / Un cop tot està preparat i els recorreguts a punt, els riders comencen a rodar al Vallnord Bike Park. Avui es desenvolupa la primera jornada oficial d’entrenaments. La sessió que l’obra s’iniciarà a partir de les 8.00 hores. Els participants en cross-country i descens tindran l’oportunitat de provar els traçats i conèixer els seus secrets per tal de guanyar segons al cronòmetre de cara a les curses. Demà serà el torn de les classificatòries. La competició es realitzarà el cap de setmana. Les finals de descens es disputen dissabte en categoria elite i júnior tant en masculí com en femení. La modalitat de cross-country tancarà l’esdeveniment diumenge, en sub-23 i elite.