Andorra ingressa en el club de països més cooperants de l’OCDE

A ndorra entra el club de socis més cooperants en matèria fiscal, segons l’Organització pel Desenvolupament per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. El rànquing de Global Forum sobre Transparència i Intercanvi d’Informació Fiscal té quatre categories, de la menys a més cooperant, i ara Andorra se situa entre els que més col·laboren. En l’anterior avaluació, que va tenir lloc el 2014, el Principat va obtenir la qualificació de parcialment col·laborador. Ara bé, en la revisió que es va fer a mitjans de juny a Panamà va aconseguir situar-se en la categoria de països llargament complidors en la transparència fiscal. Amb aquesta distinció s’ha volgut reconèixer els canvis que ha fet Andorra en matèria fiscal, segons el ministre.



Aquest reconeixement, però, de moment és provisional, però és un requisit previ perquè pugui ser considerat amb aquesta categoria de manera definitiva. Per assolir aquest repte haurà de participar en una segona avaluació, de la qual encara no hi ha data estipulada, però que tindrà lloc el segon semestre del 2018, va destacar Cinca.



Ara, de moment, el següent repte és que el G-20 no l’inclogui en la llista de països no cooperants. Aquest organisme farà una avaluació prèvia i lliurarà les seves conclusions en una trobada que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol a Hamburg. Cinca va matisar que compleixen ampliant dos dels tres requisits per no estar en aquesta llista. El primer és tenir aquesta qualificació de país llargament complidor, el segon haver implementat l’intercanvi automàtic d’informació, que es va posar en marxa aquest any. El tercer condicional és que anar incrementant el nombre de països la via de l’intercanvi automàtic. «També complirem amb gran mesura, però l’hem d’anar millorant», va destacar Cinca. És per això, que el ministre va considerar que aquesta avaluació del G-20 «sortirà ben parada».

Canvis en l’impost de societats / Precisament, amb aquesta voluntat de seguir complint els estàndards internacionals, ahir el director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, va explicar que s’ha fet un projecte per modificar la llei d’impost sobre les societats per adaptar-se a les exigències de l’OCDE i de la Unió Europea.



En aquest context, va anunciar canvis en els règims fiscals especials. En concret, els que fan referència a les societats de comerç internacional trading i de les societats de gestió i inversió financera intragrup desapareixen i passaran a formar part del règim fiscal general. En canvi, es realitzen modificacions en els règims fiscals en explotació intangible perquè es tingui en compte aquelles empreses que propicien el desenvolupament d’Innovació i Recerca a Andorra. També es fan modificacions en el règim de societats tenidores de participacions en societats estrangeres, anomenades holding. En aquest cas es posarà un règim de tributació mínima en les societats participades, modificar l’asimetria que existeix ara entre guanys, que estan exempts, i les pèrdues, que són deduïbles.



Ara aquest projecte de modificació de llei s’haurà de presentar a Consell General per aprovar-se. Cinca preveu que això succeeixi el segon semestre d’enguany perquè les empreses ho puguin començar a implementar aviat, ja que la data límit per acollir-se a les modificacions és el 31 de desembre del 2020. Segons el ministre aquests canvis afecten poques empreses.



D’altra banda, Hinojosa també va exposar que s’establirà un intercanvi d’informació de les empreses país per país. En aquest sentit, va explicar que totes aquelles filials assentades a Andorra i que formin part d’un grup internacional que facturi més de 750 milions d’euros hauran de donar informació en la seu matriu. «Andorra no està aïllada del món i no pot girar l’esquena a una sèrie d’estàndard que hem de complir tots», va dir Cinca sobre les noves modificacions.