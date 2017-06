El Govern assumirà la gestió del SAD a principis de juliol

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, van signar ahir el conveni de cessió de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al Govern. De manera que, des de l’1 de juliol, l’Executiu s’encarregarà de gestionar dit servei i els set treballadors que hi estan adscrits.



Aquest acord se suma als set convenis que s’han de signar amb les diferents corporacions del país, que també efectuaran el traspàs dels seus serveis del SAD a principis del proper mes. Tot i que hi haurà una excepció, i és que el Comú d’Encamp no podrà efectuar el traspàs fins el 15 del proper mes –segons va detallar Espot– per temes d’agenda.

Efectius / El ministre també va remarcar que, en total (comptant el SAAS i els set comuns), el Govern adquirirà 33 treballadors i que, segons s’ha acordat, no es variaran les condicions salarials ni de contracte que tenen actualment dits assalariats.



Tot i això, «és possible que s’hagi de fer algun ajustament d’horaris, ja que a partir d’ara el SAD estarà operatiu també els caps de setmana i durant les nits, i això farà que es modifiquin una mica els torns actuals». Malgrat que es produeixi aquesta modificació, Espot va assegurar que ja s’ha parlat amb els treballadors afectats i que no tenen cap opinió negativa al respecte.



En relació als usuaris, Espot va remarcar que aquests no notaran cap canvi perquè seran atesos pels mateixos treballadors i que les cures seguiran sent les mateixes.



Ampliació del servei / D’altra banda, el ministre va comentar que malgrat que els primers mesos es cobrirà el SAD amb els treballadors actuals, és possible que de cara a un futur es plantegi ampliar la plantilla o fins i tot externalitzar part del servei perquè sigui assumit per una empresa. De fet, des d’un inici ja es va detallar que la voluntat de l’Executiu era «potenciar» més tot el servei domiciliari.