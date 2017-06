Ubach creu que l’exposició a l’amiant ha de ser nul·la

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra, Gabriel Ubach, va detallar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que el nou Reglament que determina les mesures de protecció dels treballadors exposats a l’amiant –aprovat dimecres passat pel Govern– no és prou «efectiu», ja que l’«exposició a aquest element hauria de ser nul·la» i no limitada a 25 dies seguits.



Tanmateix, Ubach va especificar que tot i que celebra que Andorra tingui «per fi» una llei en aquest àmbit, la legislació «arriba molt tard, doncs els països veïns van regular el treball amb l’amiant fa ja molt de temps». A més, «el que fan els països de l’entorn és treure els materials que contenen amiant per evitar així el contacte i la contaminació, i no es paren només a limitar les hores d’exposició, com s’ha fet aquí al Principat».



Ubach també va destacar que la nova legislació «és un calcat de les lleis veïnes» i que tot i que «estan bé», amb el temps que ha trigat Andorra podria haver fer una legislació «més elaborada».