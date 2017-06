De camí a l’escola amb estupefaents

Hi ha joves que abans d’anar a l’escola es prenen un got de llet amb Cola Cao i altres que prefereixen fer més amè el matí amb alguna substància estupefaent; de fet –i ja ho diuen– en la varietat està el gust.



Fora bromes, la situació dels adolescents i menors en general (ja no només del Principat), només fa que empitjorar, ja que segons va informar ahir el Consell General a través d’un butlletí parlamentari, els efectius policials han intervingut en diverses ocasions menors que «a primera hora del matí, mentre es dirigien a l’escola», ja estaven en possessió de drogues.



Aquest és un fet força alarmant, ja que es comprova que el consum d’estupefaents ja no forma part només de les estones d’oci i disbauxa dels menors (normalment associades a la nit) sinó que el consum també passa a estar en els moments més quotidians dels joves, com pot ser de camí a l’escola o en el mateix temps d’esbarjo.



Precisament, i segons es detalla en el butlletí, en vista de l’augment de consum per part –sobretot– dels adolescents, hi ha una presència «significativa de patrulles i de policies vestits de civil a les immediacions dels centres docents, particularment a les hores d’entrada i sortida». Tot i això, es va detallar que la legislació vigent ja estableix la necessitat «d’adoptar mesures disciplinàries, especialment en cas de consums reiterats de drogues». Per aquest motiu, malgrat que s’hagi denotat un augment de delictes d’aquest caire, l’Executiu no es planteja varia les lleis o normes actuals. El butlletí també especifica que en la majoria dels casos el batlle acaba «arxivant» la causa o imposant càstigs força lleus. I és que l’objectiu de les mesures correctores és acabar amb l’addicció a través de programes d’ajuda.



El Consell General va trametre aquesta informació en resposta a un seguit de preguntes efectuades per la consellera general del Grup Parlamentari Liberal, Carine Montaner.