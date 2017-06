GAL defensa al Parlament la utilitat dels ajuts Leader

Els Grups d’Acció Local (GAL) encarregats de gestionar i marcar les línies directives dels ajuts Leader han iniciat una campanya amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que realitzen en nuclis aïllats i perquè no tiri endavant una proposició de llei que demana la reducció dels ajuts que es destinen a aquest programa.



En el marc de la campanya, que porta com a títol Per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) va presentar dimecres passat la feina que desenvolupen i el resultat dels ajuts Leader al territori.

Proposició de llei / La proposició de llei, promoguda per Unió de Pagesos, es va presentar al Parlament per tots els grups de l’oposició (C’s, PSC, CSQEP i PP). I en el punt 4.2 d’aquesta es demana establir «els mínims marcats per la Unió Europea en la dotació dels ajuts Leader», cosa que comporta retallar el pressupost dels ajuts que es donen actualment, de fet, la dotació d’aquests ja ha disminuït al llarg dels darrers anys.

Anteriors inversions / En aquest sentit, el GAL recorda que en l’anterior període de programació del Leader (2007-2013), es van aprovar 1.620 projectes que van suposar una inversió de 175,8 milions d’euros a través d’ajuts. Aquest fet va suposar la creació de 565 noves empreses i la creació de gairebé 1.700 llocs de treball directes, a més de la consolidació de 8.986 llocs de treball ja existents.



En el període actual els ajuts compten amb un pressupost de 46 milions d’euros i es preveu que es presentin un total de 2.775 projectes a tot el territori.