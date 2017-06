Un bonic camí de 8 quilòmetres rodeja la costa que separa Vilanova i Sitges

Per anar de Vilanova i la Geltrú a Sitges (o a l’inversa) es poden utilitzar diversos transports, des del tren fins al cotxe. La millor manera, però, de gaudir del trajecte és anar-hi a peu seguint els senyals del GR-92, conegut en aquest tram per Ruta de les cales. Es tracte d’un camí de ronda molt assequible que connecta les dues poblacions. La distància que les separa és d’uns vuit quilòmetres i es poden recórrer en menys de dues hores. Malgrat que alguns trams passen just pel costat de la via del tren, el recorregut és molt agradable i regala vistes a les aigües cristalines de la costa del Garraf envoltat de la vegetació mediterrània. Si es vol, també permet baixar i remullar-se en les diverses cales (algunes nudistes) que separen les poblacions. És important portar bon calçat i crema solar, especialment els mesos d’estiu.