Els duaners voten quines accions prendre després de la resolució del TS

Els duaners estan en l’encreuada sobre quines accions han d’emprendre després que el Tribunal Superior (TS) desestimés la seva demanda perquè el Govern els hi pagui el 20% de les sancions imposades, tal com estipula el Codi de Duana, aprovat el 2004. La demanda la van interposar dues persones d’aquest cos en representació de 72 treballadors que voten quines accions han d’emprendre.



Entre les accions, tenen tres possibilitats per triar, segons han explicat a EL PERIÒDIC fonts properes. La primera seria continuar amb la via judicial, després que ni la Batllia ni el Tribunal Superior els hi donés la raó. En aquest context, la formula seria portar el cas al Tribunal Constitucional (TC) mitjançant un recurs d’empara.



La segona opció seria la més reivindicativa i amb més impacte social. En aquest cas, es preveu realitzar vagues o manifestacions amb la finalitat de reclamar els seus drets.



La tercera possibilitat que preveuen és no fer res, acceptar les resolucions judicials i deixar les coses tal com estan ara.

Les votacions s’estan fent a través d’un servei de missatgeria interna que tenen els funcionaris. Els duaners van començar a donar la seva opinió el passat dilluns i encara falten dies perquè se sàpiga quina decisió han pres, ja que podran emetre el seu vot fins a mitjans de juliol.

A hores d’ara, segons les fonts properes, han votat prop de la meitat de les persones implicades en la demanda.



Els fets / El reclam dels duaners neix després que s’aprovés el nou Codi de Duana, amb rang de llei, el 2004. En aquest s’establia que el cos es beneficies del 20% de les sancions, que s’havien de destinar en jubilacions i prestacions socials. El Govern tenia un període de sis mesos per desenvolupar el reglament perquè aquest fos efectiu, però 13 anys després encara no s’ha desenvolupat. Això és el que va portar a un grup de treballadors d’aquest cos iniciar la via judicial per reclamar el dret de percebre el complement. A més, també van considerar que hi ha una inactivitat del Govern per tal de fer efectiu el reglament.



La primera acció del cos va ser presentar un recurs davant del Govern, però aquest va respondre en contra el 27 d’agost del 2014. En aquest context, el llavors secretari de la Funció Pública, Joan Blasi, va formular un escrit en el qual es quantificava en prop de 550.000 euros el 20% de les sancions cobrades per aquest cos, des de l’exercici del 2004 fins al 2013. A més, Blasi també va reconèixer que el Govern «no ha cregut oportú regular el que preveu l’article 14.4 de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, ja que el 20% total de les sancions imposades en matèria tributària és més que insuficient per atendre la prestació més important que correspon a la jubilació». Ara bé, el cos argumenta que aquest 20% no està destinat a la seva jubilació, sinó que és un complement. Això els va portar a presentar un recurs de reposició, però el Govern també va resoldre en contra el 26 de novembre del 2014,



Els duaners van efectuar una demanda al Tribunal de Batlles, que el 16 d’abril del 2016 va determinar que la resolució del Govern «és ajustada a dret i als fins que legitima l’activitat administrativa». També va resoldre en contra el Tribunal Superior el 17 de maig del 2017 que va valorar que no hi ha un dany indemnitzable. «No es pot considerar que existeix en aquest cas un perjudici cert, individualitzat i lesioni una situació protegida del dret», segons la sentència.