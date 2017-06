Un pàrquing amb sortida a l’estació d’autobusos

Andorra la Vella ampliarà el pàrquing del Centre Històric, situat sota la plaça Lídia Armengol, amb la qual cosa comptarà amb una sortida a la nova Estació Nacional d’Autobusos, segons va explicar ahir a cònsol major de la capital, Conxita Marsol. A més, amb aquesta ampliació s’obtindran 180 places noves «Hi haurà dos nivells de pàrquing. Això ens permetrà ampliar l’aparcament del centre històric i donar un servei a l’estació d’autobús, donarà just davant de l’estació», va puntualitzar ahir Marsol.



Aquest aparcament, juntament amb el del Prat de la Creu, és un dels dos pàrquings comunals de la parròquia.



Aquest pàrquing anirà de la mà de la creació d’un nou vial al centre de la ciutat. Aquest carrer naixerà al carrer Prat de la Creu, anirà en paral·lel a la via Doctor Vilanova i morirà en el vial de l’Estació Nacional d’Autobusos. Amb això, va exposar la cònsol, es pretén millorar la mobilitat en aquesta zona cèntrica de la ciutat.

De fet, la decisió d’ampliar el pàrquing està lligada a la creació del nou carrer. Segons Marsol, amb això es vol «utilitzar el subsòl per fer aparcament perquè si no s’hauria de reomplir amb pedres i sorra perquè hi ha un desnivell important».



Ara per ara, però, encara s’ha d’acabar de fer el projecte. Aquest juliol, Marsol es reunirà amb representants de l’Associació de Promoció Urbanística, que són els propietaris de la unitat en la qual es vol actuar. «A partir d’aquí, farem un projecte i si tot va bé podrem començar les obres», va detallar Marsol. Està previst que les tasques per crear aquest nou carrer puguin tenir una allargada de dos anys i mig.

Un milió d’euros pel pàrquing / Es preveu que l’ampliació de l’aparcament tingui un pressupost estimat d’un milió d’euros, tal com es va aprovar en el consell de comú del mes d’abril. Tot i així, ahir Marsol va destacar que desconeixia els diners que es destinaran a l’ampliació del pàrquing i va assegurar que encara no ho tenien valorat. «Hem d’acabar de fer el projecte i llavors ho valorarem», va assegurar la cònsol. Ara bé, va argumentar que la despesa serà mínima perquè la propietària s’encarregarà de construir el nou vial, mentre que el comú només pagarà les obres de l’ampliació del nou aparcament. «No és un cost excessiu», va sentenciar Marsol.