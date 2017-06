Retornen els ‘barrufets’

Tornen els informadors turístics o més popularment coneguts com els barrufets. Aquesta figura va desaparèixer el 2003, però ara el Comú d’Andorra la Vella l’ha volgut recuperar. Antigament, vestien de vermell i blau i, per això, eren coneguts com els barrufets. Ara han canviat l’uniforme pel verd esperança, però mantindran la seva essència.



A partir d’avui, 35 joves entre 16 i 25 anys deambular per la ciutat per atendre els turistes. «Es dedicaran a recórrer els carrers de la parròquia, per conèixer els turistes i les seves necessitats», va relatar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, en un acte per donar la benvinguda als nous informadors. Els nois donaran mapes als turistes i documents, però al mateix temps els hi faran una enquesta per veure quines són les seves necessitats.



Però més enllà d’això, va dir Marsol, l’objectiu de la iniciativa també és que aquests joves, aprenguin sobre la seva pròpia parròquia. «Crec que és una bona manera d’iniciar-se al món laboral, d’integrar-se a Andorra la Vella donant a conèixer la parròquia, coneixent-la ells, fent-la més seva», va valorar Marsol, en declaracions a la premsa posterior a l’acte.



També, va assegurar que el fet que siguin joves els qui donin aquesta visió de la ciutat als turistes donarà una imatge que Andorra «és un país modern i preparat».

A més, Marsol va destacar que per a molts joves serà la seva primera experiència laboral. Una tasca que serà remunerada, ja que el comú hi destinarà una partida de 35.000 euros en els sous dels nois, que treballaran els mesos de juliol i agost. Marsol va recordar que persones que ara tenen bones feines a Andorra van començar informant pels carrers, entre ells el cònsol menor, Marc Pons.