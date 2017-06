La crisi Starbucks al Regne Unit no afecta Andorra

Starbucks va assegurar ahir que la crisi que s’ha desencadenat al Regne Unit, on es van trobar bacteris fecals als cafès, no té cap tipus de repercussió a Andorra. En aquest sentit, la cadena va explicar que en cada país se segueixen els propis paràmetres sanitaris i que, en el cas d’Andorra, són de màxima qualitat. L’empresa va obrir al Principat una local de restauració ara fa un any. «La marca opera a Espanya i Andorra sota els més rigorosos protocols i estàndards en matèria de seguretat alimentària estipulats tant per la legislació europea com internacional», van explicar des d’Starbucks a EL PERIÒDIC. Per aquest motiu, l’empresa considera que en el cas del Principat «no s’ha necessitat modificar cap dels protocols de seguretat alimentària després de conèixer l’incident de Regne Unit».



Així mateix, l’empresa va manifestar els treballadors reben una formació específica i continuada sobre els protocols d’higiene i salubritat en la manipulació dels aliments.



Així mateix, Starbucks va ressaltar que amb l’inici de la temporada d’estiu «intensifica encara més els seus rigorosos protocols en matèria de seguretat alimentària amb la finalitat de minimitzar els riscos potencials associats als mesos més calorosos de l’any».