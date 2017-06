Arrestats per un frau telefònic a Espanya, amb vincles al país

La Guàrdia Civil va detenir ahir set persones vinculades a un frau telefònic a Espanya, però que utilitzaven empreses pantalles del Principat per cometre el delicte. A banda de les detencions, aquest cos espanyol també va efectuar ahir 11 registres en domicilis, segons va explicar ahir en roda de premsa el tinent coronel Juan Sotomayor, del departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, tal com recull l’Agència EFE. L’organització, que portava operant des del 2013 i es trobava a Catalunya, havia estafat fins a 30 milions d’euros.



La investigació va començar després que les empreses de telefonia d’Espanya es donessin compte que hi havia un tràfic de trucades a números de tarifació addicional poc habitual i que s’efectuaven en una franja horària molt concreta.



El frau es realitzava després que els usuaris es descarreguessin aplicacions malicioses. Per això, l’organització, que operava a través d’empreses legals i altres pantalla, utilitzaven el nom i els logos d’altres molt conegudes o s’enganxaven a l’usuari amb noms com «la llanterna molona», els «millors trucs per evitar la calvície «o «els millors vídeos porno». A més, els anunciaven com a gratuïtes a través de xarxes socials o pàgines web.



Al detall, el frau es perpetrava per dues vies: a través de trucades silencioses o mitjançant a SMS enviats a línies de missatgeria Premium. En el cas de les trucades, aquestes eren automàtiques i els telèfons les realitzaven a la nit sense que l’usuari s’adonés compte. Aquestes es feien a través d’una aplicació, aparentment, normal, que apagava el telèfon i li treia el so mentre realitzava la trucada, que tenia un màxim de temps de mitja hora. Pel que fa als missatges, se li cobrava a l’usuari un import de 1,5 euros per cada un i la mitjana rebuda era entre 20 i 25. Segons el tinent coronel, el volum de missatges era alt i amb només 20 números de subscripció van generar més de 21 milions de SMS Premium.



En el marc dels registres, la Guàrdia Civil va intervenir prop de 1.000 aplicacions en diferents fases de desenvolupament, ja que els autors anaven introduint modificacions per perfeccionar l’engany. A més, en els centres d’operacions ubicats a Sant Cugat i Mollet del Vallès i a Santa Cruz de Tenerife van confiscar dades d’usuaris estafats, aplicacions mòbils i vehicles d’alta gamma, i s’ha immobilitzat a la xarxa un patrimoni per valor de diversos milions d’euros.