El batlle Santolària va a la projecció de ‘Las cloacas de Interior’

El batlle Manel Santolària, acompanyat per la secretària judicial, va desplaçar-se dimecres a Barcelona per assistir a l’estrena del documental Las cloacas de Interior (Mediapro), de Jaume Roures, en què s’han investigat les maniobres del Ministeri de l’Interior espanyol en casos com la denominada operació Catalunya, que ha esquitxat Andorra.



El documental es fixa en el cas Pujol i en la recerca dels seus comptes secrets a la banca andorrana. En el treball audiovisual, s’expliquen les coaccions denunciades per un dels accionistes majoritaris de BPA, Higini Cierco, presumptament realitzades per funcionaris de la Policia espanyola.



El batlle Santalòria va ser qui va prendre declaració dilluns a l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, en relació a la querella que ha presentat contra quatre alts càrrecs de la policia espanyola per un presumpte delicte de coaccions i amenaces, entre els quals hi ha Marcelino Martín-Blas, un dels testimonis del reportatge.