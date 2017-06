El MoraBanc presenta oferta per Jaime Fernández

L’exigent temporada que té per davant el BC MoraBanc Andorra, amb la participació a la Lliga Endesa i l’EuroCup, fa que l’entitat hagi de comptar amb una plantilla de garanties. El capítol d’altes i baixes fa dies que està en marxa i un dels que podria arribar properament és Jaime Fernández, base del Movistar Estudiantes a qui el club presidit per Goka Aixàs ha fet una oferta per incorporar-lo.



El jugador entrava a la llista de subjectes de tempteig dimecres i ahir el MoraBanc realitzava l’oferta. L’equip col·legial té fins a la mitjanit de dimarts vinent per igualar l’oferta provinent d’Andorra. Fernández, madrileny de 24 anys, està format a les categories inferiors de l’Estudiantes, amb el que ha jugat les últimes set temporades a l’ACB. La campanya passada va realitzar una mitjana de 7,9 punts, 1,6 assistències i una valoració de 7,8 en els 31 partits que va disputar. Fernández està preseleccionat amb la selecció espanyola de cara a l’Eurobasket, en una llista de 16 jugadors que participaran a la concentració del combinat que realitzarà del 16 al 23 de juliol a Benahavís (Màlaga).

Burjanadze segueix recuperant-se / Va ser el primer en confirmar la seva renovació. Beqa Burjanadze va destacar el seu primer any al Principat i va decidir quedar-se. Arribar a un acord per seguir va ser «molt fàcil de decidir», com assegura el georgià, perquè «des del primer dia m’he sentit aquí com un més de la família, m’han donat l’oportunitat de jugar molts minuts a l’ACB i em sento lliure com a jugador i amb molta confiança».



Continua el procés de recuperació del genoll, que no li va permetre jugar els play-off de la Lliga Endesa davant el Reial Madrid. Aquest estiu ha de jugar l’Eurobasket amb la selecció georgiana, amb la qual el 16 de juliol inicia la concentració de preparació. «A veure si puc arribar-hi físicament al cent per cent», exposa Burjanadze, que té el genoll millor, però encara no està recuperat, una circumstància que «em preocupa una mica». Espera no perdre’s l’Eurobasket, com ja li va passar amb els play-off de la Lliga Endesa: «Tota la temporada lluitant-hi i arriba el dia i no pots. Així és l’esport. Dol molt però s’ha de seguir endavant. Si aquest estiu he de descansar és el que tocarà».



Un dels temes candents del MoraBanc és la renovació de Giorgi Shermadini. «M’agradaria» que continués perquè «amb ell hem tingut una temporada amb molts èxits», però no dona pistes, no coneix el futur del seu compatriota, que per la temporada que ha materialitzat «és normal que tingui moltes ofertes». Amb ell o sense, el conjunt andorrà disputarà dues competicions el proper curs. Jugar a l’EuroCup «serà un pas important individualment, pel club i el país», en una campanya que es presenta exigent, amb «dos partits a la setmana i molts viatges». Afrontar aquest repte fa que estiguin «molt il·lusionats», i per encarar-lo amb les màximes garanties «hem de ser més llestos a l’hora de descansar i recuperar-nos físicament i mentalment. Serà una temporada molt llarga però al mateix temps molt maca».

Sorteig EuroCup / Dijous de la setmana vinent se celebrarà a Barcelona el sorteig de la pròxima edició de l’EuroCup, on hi prendran part un total de 24 equips, entre ells el MoraBanc, en el seu retorn a Europa. Tenint en compte els rànquings dels clubs, el conjunt de Joan Peñarroya es trobarà al cinquè bombo juntament amb el Lietbelis Panevezys (Lituània), Limoges CSP (França) i Ratiopharm ULM (Alemanya).