L’Osijek treu petroli per deixar l’eliminatòria ben encarada

Dues segones accions van decidir l’enfrontament i van deixar molt coll amunt l’eliminatòria per a la UE Santa Coloma. L’NK Osijek va fer ben poc per aconseguir un avantatge exagerat de cara a la tornada pel que es va veure sobre el terreny de joc. Els andorrans van lluitar i van aguantar l’exigència física, però no van poder evitar la derrota.



Els colomencs van sortir sabent el que havien de fer i es van mostrar contundents en tot moment, sense permetre al rival pensar amb la pilota als peus. Aquest plantejament provocava que es compliqués l’accés a les àrees. Fins quasi a la mitja hora no es produïa la primera acció amb cert perill, amb un xut de Mioc que Periánez aturava sense problemes, igual que una rematada des de la frontal de Boban.



La segona part va ser força més moguda que no pas la primera. Només iniciar-se Salomó va estar a prop de marcar-se en pròpia porteria, intentant rebutjar de manera potent a córner, amb la pilota direccionada cap a porteria i Periánez interveninet amb el peu. Els colomencs van tenir els seus millors minuts. Al 56 una falta lateral servida per Rubio la impactava amb el cap Ruiz, donant-li potència i amb l’esfèrica llepant el pal. L’oportuitat més clara va ser per a Bernat tres minuts després. Rubio veia que es quedava sol guanyant l’esquena als centrals, realitzava l’assistència i el davanter davant el porter rematava amb l’exterior de la bota, amb la pilota escapant-se fregant la fusta.



Els balcànics van despertar davant els dos ensurts seguits que van patir, tot i que el plantejament que exercien els groc-i-negres no els feia sentir gens còmodes. Una passada llarga de Malenica arribava a Ejupi, que es quedava sol davant Periánez però el xut s’escapava molt a prop de travesser. El porter andorrà estava atent amb un cop de cap de Kanecevic per blocar la pilota en una acció posterior. Al minut 77 una empenta de Ruiz sobre Grezda era assenyalat per l’àrbitre com a penal. S’encarregava de llançar-lo Grezda, que no aconseguia enganyar Periánez i aquest li encertava la direcció, rebutjant la pilota, però aquesta la recollia Mioc per marcar i obrir el marcador. Els minuts passaven i tot feia presagiar que l’electrònic no es tornaria a veure. A la banda assenyalaven cinc minuts d’afegit i al darrer instant Pusic marcava en la sortida d’un córner. Rematava de cap en primera instància, Periánez responia amb una aturada, però la pilota s’elevava i el mateix jugador de nou feia servir el cap per tornar a impcatar i marcar després que l’esfèrica toqués el pal. Només servir-se del mig del camp el col·legiat xiulava el final del partit.



Roger Culleré s’estrenava en aquest matx com a màxim responsable de la banqueta colomenca. Va acabar més que satisfet amb l’actitud dels seus jugadors. «Sobre el camp s’ha vist un equip molt sòlid, amb moltes ajudes entre companys. Teníem al davant un rival extremadament fort en el joc aeri, els xocs, l’u contra u, d’una lliga molt superior, i li hem plantat cara», indicava el tècnic, que assegurava que pel que es va mostrar sobre el terreny de joc «un empat hagués estat un molt bon resultat per nosaltres». Resultat a part, «em quedo amb l’esforç de tot l’equip» i a Croàcia la setmana vinent «anem amb un resultat molt advers, però tot i així allà el partit de tornada el competirem com el que més», i «no tinc cap dubte que els jugadors donaran la cara».

