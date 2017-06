Notícia A punt la tipificació del delicte fiscal a partir dels 75.000 euros L’informe de la Comissió Legislativa d’Interior ha retirat l’ampliació de les escoltes telefòniques ‘Holy Money’, instal·lació d’Eric Rossell a la galeria Pilar Riberaygua. Autor/a: TONY LARA

El Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal ja està a punt per ser votat al Consell General el 13 de juliol. El text inclou la tipificació del delicte fiscal i amplia els delictes de contraban i de terrorisme. En l’exposició de motius s’argumenta que «els estàndards internacionals també obliguen (...) a tipificar el delicte fiscal i incloure aquest com a delicte subjacent del delicte de blanqueig». L’informe aclareix que els legisladors han optat «per tipificar un delicte fiscal de caràcter comú que considera delicte la defraudació, per acció o omissió, a l’Administració amb la finalitat d’evadir el pagament de tributs, quantitats retingudes o que s’haguessin hagut de retenir o d’obtenir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, quan la quantia de la quota defraudada, l’import no ingressatde les retencions o dels beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions indegudament obtinguts, superi els 75.000 euros i, que representi almenys, el 5% de la quota tributària exigible».



Marcar el llindar del delicte fiscal –ordinari– a 75.000 euros és una de les novetats del projecte respecte al que el ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director general de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, van presentar el març passat. El text inicial establia el delicte d’evasió a partir dels 50.000 euros, una xifra que s’ha elevat. La pena, però, es manté amb entre tres mesos i tres anys de presó, amb una multa que pot anar des de pagar la suma de diners defraudada fins a quatre vegades aquesta quantitat, «llevat que hagués regularitzat la seva situació tributària» segons estableix la llei.



Quant al delicte fiscal agreujat, es castiguen penalment els fraus que superin la quantitat de 150.000 euros, que per la seva quantia serien subjacents a un delicte de blanqueig de capitals. Les penes de presó aniran d’un a cinc anys i una multa de fins a quatre vegades la quantitat evadida.



El procediment penal no es toca / L’altra novetat del projecte de modificació del Codi Penal respecte al text inicial és la supressió –com ja havia anunciat el Govern– de la voluntat de modificar l’article 87 del Codi de Procediment Penal per «fer extensiu a tots els delictes i no solament als delictes majors (...) la possibilitat d’aplicar mesures d’investigació que afecten a les xarxes de comunicació i a l’àmbit de la intimitat i la integritat de les persones». A més, s’ampliava la potestat, que recau en el batlle, al Ministeri Fiscal. Davant l’alarma social que va provocar la intenció de permetre les escoltes telefòniques a tot tipus de delictes, l’Executiu va rectificar.



Per tant, després de ser discutit i esmenat a la Comissió Legislativa d’Interior, el Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, el text està a punt per ser votat al Parlament. Els canvis legislatius s’aplicaran a partir de l’1 de gener del 2018.



Contraban i terrorisme / Les modificacions també abracen els delictes de contraban, que preveuen pena de presó de fins a dos anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia per aquella persona que importi o exporti il·lícitament qualsevol mercaderia per un valor d’entre 50.000 euros i 100. 000 euros, i penes de presó de tres mesos a tres anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia en cas d’importació o exportació il·lícita per un valor superior als 100. 000 euros.



També hi ha condemnes previstes per al contraban de mercaderia sensible: entre 6.000 euros i 18.000 euros, pena de presó fins a dos anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia, i superior a 18.000 euros, pena de presó de tres mesos a tres anys i multa des de l’equivalent fins al doble del valor de la mercaderia.



Quant al terrorisme, se n’estableix la definició i la pertinença a grup terrorista, i també es detalla que és delicte obtenir fons procedents d’activitats delictiva, com el delicte fiscal agreujat i el contraban.