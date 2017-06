Notícia El PS rebutja el redactat final de la llei de l’allotjament turístic Els socialdemòcrates defensen la creació d’un registre únic d’establiments Clientela d’un hotel. Autor/a: EMILIO PRENAS

El Partit Socialdemòcrata (PS) no està conforme amb el text final de la llei general de l’allotjament turístic tancat per la Comissió Legislativa d’Economia, segons va informar ahir en un comunicat. Els tres parlamentaris socialdemòcrates van presentar fins a set reserves d’esmena per debatre al ple del Consell General, «alguns dels canvis proposats i que van ser refusats per la majoria demòcrata dins de l’òrgan de treball». La consellera Rosa Gili va comentar que no estan «satisfets» amb la forma com ha quedat el projecte legislatiu que es votarà al ple, tot lamentant que «s’han refusat la majoria d’esmenes que s’havien presentat».



El Butlletí del Consell General va publicar ahir l’informe final de la Comissió Legislativa d’Economia respecte al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. El PS defensarà davant de la cambra parlamentària la creació d’un únic registre d’allotjaments turístics on figurin tots els tipus d’establiments.



El PS va recordar que «un altre dels punts claus que defensava feia referència a la possibilitat de poder cedir habitacions d’un pis com a allotjament turístic, opció que no ha estat acceptada en la comissió, malgrat ser una situació reconeguda a països veïns».



També es volia incrementar el percentatge d’apartaments a partir del qual un edifici s’havia de destinar totalment a ús turístic. El text inicial plantejava un 75% i des de la formació es demanava que s’augmentés a un 90%. De fet, en comissió el percentatge s’ha acabat reduint fins al 50%, un fet que Gili va considerar «no adequat».



Gili va concloure que «no ens satisfà com ha quedat la llei, que és més o menys com l’havia entrat Govern. De fet, de les moltes esmenes presentades, gairebé no se n’ha acceptat cap», va insistir. La consellera socialdemòcrata va explicar també que les reserves d’esmena presentades «tracten els temes que ens semblen més rellevants, com la idea de simplificació de tràmits, fer un registre global del turisme perquè ara queda molt compartimentat, el percentatge de pisos turístics a un edifici o les millores d’accessibilitat».