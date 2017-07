Domini australià a les rondes classificatòries de descens

La Copa del Món de Vallnord es troba en marxa. Les classificatòries de descens van donar inici a la competició, amb els bikers australians com els més destacats. Avui es disputen les finals, on no hi haurà cap representant andorrà, ja que els tres que hi prenien part no es van poder guanyar el lloc.



Els participants tenien per davant un traçat de 2,5 quilòmetres de l’estació de Pal fins la Massana. La pluja va respectar el normal funcionament de la competició. L’aussie Troy Brosnan, que ocupa actualment la segona posició del rànquing mundial, va ser el més ràpid de la jornada amb un crono de 4.08,349 minuts. La segona posició l’ocupava el sud-africà Greg Minaar amb 4.09,264, mentre que tercer era el francès Loris Vergier (4.10,264). Albert Barilaro, que va patir una punxada, marcava un temps de 6.49,218 per ser 133è. Després de la pluja «s’ha quedat un circuit perfecte, molt ràpid, amb algun forat», pel pas dels corredors, indicava Barilaro, però la punxada provoca finalment un mal regust, tot i que vol treure el costat positiu i «em quedo que he estat dos dies entrenant fort». Pel que ha viscut, valora que s’ha tronat amb un «circuit molt ben treballat, és dels millors que hi ha en tota la Copa del Món».



En categoria femenina l’australiana Tracey Hannah, líder de la classificació mundial, va ser primera amb un registre de 4.54.338. La van seguir les franceses Myriam Nicole (4.55,399) i Marine Cabirou (5.02,474). Blanca Aracil només va poder ser 27a després de patir una caiguda, amb un temps de 6.14,745. «He sortit molt bé i m’he començat a cansar cap a la meitat, ja que és un circuit bastant dur. Estic contenta d’haver assolit salts que l’any passat no feia», assenyalava l’andorrana, indicant que «el terreny estava molt bé, s’han fet més sots del que pensava perquè cada vegada que baixem sobretot els de categoria pros fa que estigui més dur». De cara al futur confia en «aprendre a controlar una mica més els nervis».



El seu germà Joan competia en categoria júnior i va concloure 45è (5.05,032), amb el canadenc Finnley Iles com a més ràpid (4.18,198). «M’he trobat bastant bé sobretot a la part de dalt», exposava el corredor nacional, que es va sentir «cansat més de braços que de cardio», acabant «content de la meva baixada». La final femenina elit d’avui comença a les 13.00 hores i la masculina a les 14.00 hores.