L’oferta de l’Unicaja complica la continuïtat de Shermadini

d’ofertes ja es preveia que no li faltarien i així és. L’Unicaja de Màlaga la presenta per incorporar a Giorgi Shermadini, l’únic jugador del BC MoraBanc Andorra que està subjecte a dret de tempteig. Per les quantitats presentades i un contracte de dos anys, a més de jugar l’Eurolliga, s’augura complicat que el pivot georgià pugui seguir al Principat.



El conjunt andalús destaca per fitxar-lo el rendiment mostrat el darrer curs i l’experiència que té tant a la Lliga Endesa, com en grans punts europeus. A més de l’oferta econòmica per convèncer a Shermadini li donen l’oportunitat de jugar l’Eurolliga, competició on vol ser partícip el pivot, com s’ha pronunciat en diverses ocasions. L’Unicaja disputarà la màxima competició continental després de proclamar-se campió el curs passat de l’EuroCup. El georgià també valora continuar jugant a la Lliga Endesa. Tot i la diferència en les xifres de l’oferta destacada que presenten els andalusos, el MoraBanc treballa per igualar les xifres per tal de convèncer al seu jugador franquícia, que la campanya passada va formar part del millor quintet de la temporada, va ser en tres ocasions MVP Movistar del mes, i tres cops més jugador de la jornada.



El club andorrà té fins dimarts de la setmana vinent a la mitjanit per igualar l’oferta malaguenya per a que Shermadini es quedi al Principat. Si no ho fa serà jugador de l’Unicaja. Es quedi o marxi, després d’aquesta data cap conjunt de l’ACB podrà optar a fitxar-lo. Qui si que podrà fer-ho és qualsevol equip d’una altra lliga. A la fi del 4 de juliol també es coneixerà el futur d’un altre jugador amb el MoraBanc com a protagonista, ja que va presentar oferta al base del Movistar Estudiantes, Jaime Fernández.

Jelinek es queda / A l’espera de saber què passa finalment amb Shermadini, es van produint moviments a la plantilla andorrana, amb una continuïtat i una baixa. Qui es queda la pròxima temporada és David Jelinek. Ahir finalitzava el termini per exercir la clàusula de desvinculació que tenien en el seu poder el jugador i el club, i cap de les dues parts va decidir executar-la, permetent la continuïtat automàtica. El txec se suma al pròxim projecte després de produir-se anteriorment les renovacions de Beqa Burjanadze i Oliver Stevic.



La clàusula que sí que va utilitzar-se per part de l’entitat és la de Chris Czerapowicz. El suec, que va arribar a la segona volta per tenir una rotació més per les baixes que hi havia, no va poder tenir el paper destacat que es podia esperar, sobretot en el llançament exterior, i el club decideix no comptar amb els seus serveis en el futur.

Experiència de Navarro / Aquesta setmana es confirmava la marxa de David Navarro al Rio Natura Monbus Obradoiro. Ja en terres gallegues, l’escorta català destaca que en el seu aterratge a Santiago de Compostel·la té «molt bones sensacions davant d’aquest nou repte perquè abans de fitxar vaig parlar amb Moncho Fernández i em va demostrar que em coneixia molt bé com a jugador i això d’entrada em va agradar molt i em va ajudar a decidir-me. M’agraden els llocs en els que pugui sentir-me a gust jugant i on pugui demostrar les meves capacitats de la millor manera possible», a més «se’l veu un entrenador que té les coses molt clares i que intenta sempre ajudar al jugador a adaptar-se a l’estil de joc que té pensat, sent ordenat i exigint, que és bo per a que l’equip funcioni».



Amb la seva incorporació pot «aportar experiència. Em sento a gust amb la pilota generant joc per als meus companys en totes les situacions i crec que això pot ajudar l’equip. A més, considero que amb els jugadors que tenim em podré adaptar molt bé perquè hi ha tiradors que obren el camp, generant avantatges tant per a ells com per a mi» . També destaca els seguidors gallecs, per «l’ambient que hi ha de bàsquet i que l’afició sempre dona el màxim amb l’equip. És un lloc en el que es valora més l’esforç del jugador i no tant les cistelles que faci, que també és important, però m’identifico molt amb el club perquè soc un jugador de lluita i de demostrar coses fora del bàsquet amb esforç i bon comportament».



Navarro subratlla que un dels motius importants del fitxatge, a més dels esportius i els econòmics, són els vincles que manté amb Galícia, on va jugar-hi anys enrere i d’on és la seva dona: «Venir a jugar a Galícia, que és tan especial per a mi, em feia molta il·lusió. Em van fer una proposta amb la que em sento molt valorat perquè és un equip on vaig a poder seguir demostrant el jugador que soc».