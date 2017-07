Capesa troba una nova captació d'aigua capaç d’abastar el 30% d’Escaldes

La Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (Capesa) ha trobat una captació nova d’aigua, un filtre natural que surt de la conca de la muntanya que hi ha per sobre d’on estan els nous dipòsits i prou gran com per abastar el 30% de la població d’Escaldes-Engordany.



Fa dos estius –i també el de l’any passat– que la parròquia que dirigeix Trini Marín va viure els episodis de talls d’aigua que procedien del riu Madriu, l’única font d’abastament que hi ha fins ara i que, de fet, és suficient perquè la població no torni a quedar-se sense aigua a casa durant unes quantes hores gràcies a la construcció dels dos dipòsits que van requerir una ampliació de capital d’1,3 milions d’euros. Sembla que amb la nova captació, Escaldes no només tindrà més autonomia, sinó també seguretat. «La terbolesa és molt baixa. Molt menor d’un NTU», explica Eduard López donant èmfasi a aquest aspecte que va ser clau per decidir els talls l’aigua.



El director de la companyia explica que van descobrir aquest filtre natural mentre es construïen els nous dipòsits: «Venia molta aigua del darrere. Com això era continu vam decidir drenar aquesta aigua cap al riu Valira. Posteriorment vam donar un segon pas i vam procedir a la seva anàlisi i el resultat ha estat satisfactori».



La companyia escaldenca va decidir posar-se en contacte amb el cap de Salut Alimentària del Govern, Josep Casal, per fer-li saber d’aquest descobriment i ell mateix va anar a veure in situ la nova captació i va veure que tenia futur com a font d’abastament humana d’aquest bé bàsic.

Allò va esperonar Capesa a tirar el projecte endavant; la companyia escaldenca va anar destinant petites partides en diverses actuacions, com ara una mina de captació, un recollidor, analítiques per veure la potabilitat de l’aigua, geologia, formació de perímetres de protecció o diverses canonades. La factura ha anat pujant fins arribar a «prop dels 80.000 euros», va apuntar López.



López va explicar ahir a EL PERIÒDIC D’ANDORRA que aquesta és una de les inversions més importants de Capesa ara mateix. És per això que el dijous a la nit, en assemblea general ordinària, es va aprovar un benefici de 133.000 euros corresponent a l’exercici del 2016 –més d’un 30% més que el 2015, que van ser 88.000 perquè es van fer descomptes a causa de la torrentada– que s’enviarà al fons de reserva, amb el qual es continuarà pagant tot el que calgui per poder continuar treballant amb aquest filtre natural.