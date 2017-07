Santa Pau (Garrotxa)

Els pobles emmurallats tenen quelcom d’especial. Veure la seva fisonomia des de fora transporta a segles enrere, i caminar pels seus carrers empedrats permeten descobrir racons amagats. Santa Pau és una vila petita que porta a visitar-se poc a poc, sense presses.



El castell, que és el centre del nucli urbà, és un edifici de planta quadrada que es va construir entre els segles XIII i XVIII. També destaca la plaça major, amb porxos als baixos de les cases en dos dels seus costats. El poble es troba dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un espai únic a la península Ibèrica per les seves característiques. Però no només val la pena visitar Santa Pau pel seu caràcter medieval. És recomanable fer una parada gastronòmica per menjar-hi els seus famosos fesols, que tenen Denominació d’Origen Protegida.