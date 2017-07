Lluís Buendía, nou director econòmic del SAAS

Lluís Buendía Hontañón és el nou director econòmic i de recursos generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). El nomenament de Buendía va tenir lloc durant la darrera sessió del Consell Directiu del SAAS, tot i que assumirà el càrrec el pròxim 1 de setembre. El directiu és el relleu de Quirze Font, acomiadat el gener passat per irregularitats en la gestió econòmica.Buendía és un expert de la banca andorrana llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i amb un MBA a Esade que ha treballat des del 2011 com a director de compatibilitat i control de gestió de MoraBanc i que anteriorment havia estat set anys a Andbank, primer com a director de comptabilitat i posteriorment com a director de planificació i control. Abans havia treballat durant quatre anys d’auditor sènior a Crowe Horwath International, que té seu al Principat, i va compaginar la feina durant un any com a director de finances de Freixenet USA.El nou director econòmic assumirà un càrrec que va viure un serial de polèmiques amb l’anterior inquilí, Quirze Font, el qual va acabar sent cessat el gener d’aquest any perquè se’l considerava responsable de bona part de les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes. Amb tot, l’informe jurídic no va poder argumentar motius per a la seva destitució i, per tant, el comiat no va poder ser causal i el Govern el va haver d’indemnitzar amb més de 85.000 euros perquè li quedaven poc més de tres anys de contracte.Es van detectar algunes infraccions administratives i algunes contractacions produïdes durant el 2014 que ja havien prescrit, i el ministre de Salut, Carles Àlvarez, va arribar a declarar que el director general del SAAS, Josep Maria Piqué –en el càrrec des del febrer del 2016– «tenia dubtes» sobre Font i havia perdut la confiança.Arran d’allò, des de l’Executiu es van posar en marxa diferents mecanismes de control i es van implementat un conjunt de mesures com haver de demanar explicacions a l’autorització de totes les despeses davant del consell directiu del SAAS. Al gener, quan es va acomiadar Font, el ministre de Salut va decidir que Piqué compaginaria temporalment el seu càrrec de director general amb l’econòmic i que, a partir del decret de contractació dels càrrecs de director econòmic i assistencial, es buscaria un substitut que, segons va avançar Àlvarez, «serà andorrà». I aquí el tenim: Lluís Buendia.L’assemblea general ordinària de la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (Capesa) havia de donar pas a una extraordinària en funció d’una ampliació de capital que s’havia de decidir. Però va sortir que no.La intenció era augmentar en 30.000 el número d’accions per passar a tenir-ne de 150.000 a 180.000 i arribar a un capital d’1,3 milions d’euros, però calia l’aprovació del 50% dels accionistes i tan sols es va arribar a prop d’un 20%. Insuficient. «Vam anunciar que hi havia assemblea fent el porta a porta i d’altres accions però va faltar molta gent i el quòrum no va ser possible», va assenyalar Eduard López amb to de resignació. Cal recordar que cap accionista pot tenir més del 2% de les accions –que vindrien a ser unes 3.000– i n’hi ha uns 835.El no a l’ampliació no farà modificar els plans de Capesa. Si no s’ha pogut fer l’ampliació de capital, la companyia té clar que demanarà un crèdit. «Ja tenim dues polisses amb dues entitats bancàries diferents i hem d’estudiar la fórmula per obrir aquesta tercera, però és viable i així ho farem», va avançar el màxim responsable de Capesa.D’altra banda, durant l’assemblea també es va dedicar un capítol a les eleccions del Consell d’Administració. Només es va presentar una candidatura, que va ser la de López i el seu Consell d’Administració, que completen Josep Pubill, Josep Santuré, Òscar Ruiz, Antonio Moreno i Antonio Manzana. Tot i que no hi havia cap altre llista alternativa, López va assegurar ahir que el seu equip havia rebut «un 18% de vots» del total de les accions i que per tant, segons va deixar clar, «no guanyem per descart». Això sí, la seva llista la va presentar sense càrrecs, que es decidiran en el pròxim Consell d’Administració. Segons els estatuts, la cúpula de la companyia també ha de tenir dos representants del Comú d’Escaldes, que a la darrera legislatura de López eren el cònsol menor, Marc Calvet, i el conseller Jordi Vilanova. «Jo he demanat que siguin els mateixos», va comentar el dirigent de Capesa.Una altra de les notícies que López va aportar ahir és que a partir d’ara continuarà la seva tasca però amb una remuneració. Des d’ara té contracte fix, tot i que ell mateix es va encarregar de recordar: «Hi ha qui no li agrada, però és just. Quan no cobrava ningú en deia res».