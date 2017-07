Notícia ‘Stelar’ omplirà el juliol amb uns 100.000 visitants L'espectacle comença avui i estarà al Parc Central fins el 31 de juliol La carpa on es representarà ‘Stelar’, al Parc Central. Autor/a: Maricel Blanch

Han estat diverses setmanes de treballs al parc Central per adequar la gegantina envelat que sobresurt a ple cor d’Andorra la Vella i uns últims dies de retocs, de preparatius de darrera hora, assajos i més assajos a l’ombra perquè avui hi ha l’estrena d’Stelar, la cinquena i última tanda de la sèrie Scalada. Se’ns presenta una nova història, tot un espectacle poètic i acrobàtic del Cirque du Soleil que tantes cares d’admiració aixeca. Ahir es va fer l’assaig general i tot està a punt per superar els prop de 100.000 visitants registrats l’estiu de l’any passat. Sembla que diversos sectors turístics faran l’estiu, principalment els hotels, els quals molts tenen un altíssim nombre d’ocupació.



Encara no s’ha aixecat el teló de la primera funció i la meitat de les representacions ja estan exhaurides. Els somnis i núvols d’aquesta trentena de pallassos del segle XXI –més artistes i malabaristes que personatges amb intencions de fer riure– ja han cridat l’atenció del públic: de les 22 funcions, 11 ja estan venudes. Perquè l’espectacle es podrà veure durant tot el mes de juliol durant cinc dies a la setmana.



Una de les coses que Andorra Turisme ha volgut potenciar a la cinquena edició és la distribució del públic. A Scalada: Stelar, amb l’escenari al centre de la vela i dues graderies als laterals, tot es viurà amb més intensitat. L’ajust, avalat per Andorra Turisme, fa que la proximitat amb el públic sigui un element de gran valor per viure’l de més a prop.