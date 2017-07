Notícia Obrim-los les fronteres Quatre voluntaris organitzen les primeres Jornades solidàries per a les persones refugiades Imatge d’un dels camps de refugiats grecs on van col·laborar Yannis Herrera i Èlia Riba. Autor/a: YANNIS HERRERA/ÈLIA RIBA

Durant dos dies, el 16 i el 17 de setembre, Andorra es conscienciarà sobre què significa marxar del teu país obligat per la violència o la misèria. Quatre voluntaris –l’Emma, l’Èlia i la Blanca Riba, i el Yannis Herrera– preparen les primeres Jornades solidàries per a les persones refugiades. Durant el cap de setmana la plaça de les Fontetes i l’edifici comunal acolliran les activitats programades sota el lema Obrim-los. Obrim-les. «A Andorra hi ha poca cultura de l’associacionisme i muntem l’activitat col·lectiva perquè tots ens en fem responsables, per conscienciar i per parlar-ne. Donem l’espai i l’oportunitat a la gent d’Andorra perquè ho conegui», va explicar ahir Emma Riba, una de les coorganitzadores.



A les jornades hi haurà activitats infantils, un dinar i una marxa popular, una classe de ioga, concerts, batucada, una exposició de fotografies dels camps de refugiats, venda d’art i cinc xerrades que explicaran tot el recorregut d’una persona refugiada: «Des que es pensa el viatge, al perquè de la marxa, com es fa i quan s’arriba al destí», detalla Riba. Entre els ponents hi haurà el catedràtic Pere Vilanova, professor de política internacional a la Universitat de Barcelona, i la doctora en filosofia i lletres Dolors Bramon, especialitza en l’Islam. També hi haurà una taula rodona amb voluntaris que han estat amb els refugiats i que contaran la seva experiència in situ. Yannis Herrera i Èlia Riba han estat als camps grecs de Filippiada i als hotels de Ioannina. Emma Riba no ha estat en cap camp, però ha viscut a Àustria, «on vaig viure l’onada migratòria, just quan Hongria i Àustria van tancar fronteres. El flux migratori era bestial, hi havia onades de gent caminant per les carreteres», lamenta.



Riba opina que «Europa fa el ridícul» davant de la gestió de la crisi dels refugiats, i considera que Andorra també l’està fent. «No hi ha voluntat, no pot ser que en dos anys no s’hagi resolt com portar 20 persones aquí», va dir. De fet, la voluntària va confessar que es van posar en contacte amb el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i «vam obtenir poc bon retorn». Per ara no se sap si hi haurà presència institucional a les jornades, el que sí tenen clar és que no es finançaran amb diners públics. A més, tot el recaptat durant les activitats serà per a les ONG Pro Activa Open Arms i VIO (Organització Internacional del Voluntariat).



Les jornades no se centraran només en la crisi de Síria, sinó que es parlarà dels refugiats en general, què significa i el seu estatus arreu del món. Les entitats Africand i Amics del Poble Sahrauí també tindran un pes rellevant en l’activitat.

D’uns altres refugiats –però, al cap i a la fi, també fugitius d’una guerra– va el 6è Aplec de sant Josepmaria, organitzat per l’Associació d’Amics del Camí de Pallerols, que tindrà lloc demà. L’Aplec és la primera de les activitats programades per commemorar el 80è aniversari de l’arribada de Josepmaria Escribà de Balaguer a Andorra.



Després d’una missa a les 11:30 hores a l’església de Sant Julià de Lòria –on hi ha una escultura dedicada al fundador de l’Opus Dei – hi haurà una visita guiada per on va passar sant Josepmaria i un dinar a Prats del Gastó.