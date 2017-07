Notícia Una ‘bobby’ andorrana Emma Benet és candidata als Police Bravery Award per haver salvat la vida a un nen Emma Benet and Marcus Sinkinson. Autor/a: www.polfed.org

Emma Benet va ser primera de la seva promoció al Cos de Policia d’Andorra. L’any 2013, però, se’n va anar a fer carrera, ni més menys, que a Scotland Yard. La ‘bobby’ andorrana forma part de la unitat d’investigació de la policia metropolitana de Londres. Benet és candidata als Police Bravery Award, uns premis que s’atorguen als mèrits policials per haver comès una acció que podríem qualificar d’heroica.



Segons es relata al web de les candidatures als reconeixements, «dos oficials [Emma Benet i Marcus Sinkinson] de la Policia Metropolitana van salvar a un nen d’ofegar-se en un estany congelat han estat nominats a un premi nacional de policia de la valentia». El relat és el següent: La tarda del 23 de gener de 2017, Emma Benet, oficial de pràctiques en la seva etapa de formació bàsica, havia portat a passejar els seus gossos al parc de Sutcliffe. Benet va veure un nen d’uns 12 anys que estava de peu sobre un estany gelat i intentava salvar un gos de l’aigua. Abans de poder advertir-lo del perill, el gel es va trencar i el nen va caure a l’aigua gelada, que li arribava fins al coll, i immediatament va començar a cridar demanant ajuda. Benet va dir a la seva parella que avisés els serveis d’emergència i va començar a avançar cap al nen. Hi va intentar arribar amb un bastó, però el nen estava massa congelat per moure’s. Benet va agafar el nen de la mà però el gel es va trencar i va caure a l’aigua. Els seus peus no tocaven el fons i no podia sortir pel gel. Aleshores va decidir trencar el gel amb les mans i els braços per crear un camí i li va dir al noi que la seguís.



Quan el policia Marcus Sinkinson va arribar, va saltar a l’aigua. L’oficial va haver de nedar per arribar al nen i, col·locant-lo a la seva espatlla, el va treure. Mentrestant, a Benet l’havia tret de l’aigua la seva parella, i el gos del nen també es va salvar.



Dos herois sense capa.