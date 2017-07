Notícia Arrenca el Jambo Street Music amb un 80% de bandes de casa El grup Manu & The Vodkas inaugura l’esdeveniment Públic molt jove a l’actuació inaugural de la quarta edició del Jambo Street Music, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els carrers del Centre Històric d’Andorra la Vella i de la part alta de l’avinguda Meritxell s’omplen de música durant el cap de setmana amb la celebració de la quarta edició del Jambo Street Music, que va endegar ahir a la tarda, i que compta amb la participació d’una trentena de grups, el 80% de les quals són autòctones. Els concerts, tots a l’aire lliure, tindran lloc, manera simultània, a diferents punts del casc antic de la capital.



L’estrena va ser passada per aigua i la cònsol major, Conxita Marsol, es va encomanar a la sort: «Haurem de confiar que no plogui gaire perquè ho tenim planejat tot per fer-ho al carrer», va declarar a l’agència ANA. El cap de cartell és Quimi Portet, que aquesta nit presentarà el seu nou disc, Os bipolar, en un format de trio, amb dues guitarres i una bateria. L’actuació començarà a les 23.30 hores a la plaça Guillemó, que es converteix en l’escenari principal del Jambo, seguint l’aposta del comú per potenciar la dinamització del seu entorn. El concert de Quimi Portet coincidirà amb el final del primer espectacle d’Scalada: Stelar, del Cirque du Soleil.



La nova edició del Jambo Street Music va arrencar amb una actuació davant del Comú d’Andorra la Vella a càrrec del grup Manu & The Vodkas.La cònsol va subratllar que la base del Jambo és «promocionar els grups del país, portar la música al carrer i fer que la gent surti de casa i gaudeixi del cap de setmana».



La quarta edició del Jambo Stret Music dona continuïtat al Jambo Kids, un espectacle dirigit al públic infantil però amb un grup de rock que se celebrarà demà partir de les 12 del migdia.