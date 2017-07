Notícia Clicks de Playmobil que recreen l’Alt Urgell L’ateneu, la ramaderia o el piragüisme són presents a les maquetes Un dels diorames.

L’Ateneu Alt Urgell acull aquest estiu una exposició de clicks de Playmobil de l’urgellenc Àngel Ruiz, on hi mostra, mitjançant diorames, una recreació amb estil lliure de diferents espais de la comarca.



Ruiz ha estat des de sempre aficionat als mítics ninots de Playmobil i ara en fa instal·lacions preparades. De l’exposició en destaca un diorama amb unes dimensions de 70x70 centímetres en el qual s’hi pot veure resumida una mostra d’alguns dels trets més característics de l’Alt Urgell, com ara el medi natural, les piragües, les fires, el patrimoni arquitectònic i la ramaderia. Al costat hi ha diorames més petits a temàtiques més concretes. Entre aquests destaca una reproducció en miniatura de l’Ateneu, amb el seu escenari, la barra i les taules per al públic. També hi ha recreat un campament de maquis i una manifestació.



La mostra es pot veure fins al 8 d’agost. És la segona vegada que Àngel Ruiz fa una instal·lació com aquesta, després que anteriorment va fer un pessebre amb clicks per al casal de gent gran de Coll de Nargó.



Ruiz espera estendre així a l’Alt Urgell l’afició per aquestes instal·lacions, que ja gaudeixen d’una gran popularitat en poblacions com ara Lleida, les Borges Blanques i especialment Mont-blanc. A la capital de la Conca de Barberà on cada any s’hi celebra Clickània, una trobada d’aficionats d’àmbit nacional, amb impactants muntatges a gran escala. Més a prop, a Berga, els darrers tres anys s’ha pogut veure una espectacular recreació de les comparses de la Patum, amb el títol ClickPatum segons informa RàdioSeu.