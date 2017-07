Grandvalira: un divorci tranquil

Joan Viladomat va assegurar ahir que desconeix quan s’efectuarà la dissolució de la Nevasa i, per tant, de la marca Grandvalira, però va dir que la separació ha de ser tranquil·la. «Tot és com els matrimonis, quan un es divorcia, s’ha de fer de manera educada, que els nens pateixin el mínim possible», va exposar ahir Viladomat, durant la presentació de la de la reforma del refugi guardat de l’Illa, que gestiona Saetde.



El pròxim dilluns es reunirà el Consell de Nevasa, però Viladomat no va donar massa detalls sobre el que es courà en aquesta trobada. «Serà per concretar el que marquen els estatuts», va exposar el màxim inversionista de Saetde. Viladomat es va reafirmar en la seva postura i va assenyalar que no hi ha marxa enrere. «Ja sabeu com està, no ha canviat res. Està tot dat i beneït», va dir Viladomat, que no va voler donar més informació sobre la situació. Malgrat això, Viladomat va ressaltar que la separació de Grandvalira tindrà repercussions en tot el país. «Els principals afectats som nosaltres i Ensisa, però també el país, les parròquies, els hotelers i el turisme», va argumentar.



L’accionista de Saetde no va voler entrar a valorar la darrera carta que ha presentat el cònsol de Canillo, Josep Mandicó, de la Federació Internacional de l’Esquí (FIS), en la qual asseguren que la plataforma de Soldeu és indispensable per acollir cap Copa del Món masculina ni les Finals de la Copa del Món.

En l’acte també hi eren el cònsol d’Encamp, Jordi Torres Arauz, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, però cap dels dos va voler manifestar-se al respecte.



A finals de maig, Viladomat va anunciar que dissolia Grandvalira per la seva disconformitat que declaressin d’interès nacional la plataforma de Soldeu, ja que considera que no es pot donar aquest reconeixement a una infraestructura esportiva.