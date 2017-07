Alberca tracta el ‘cas Odebrecht’ amb els fiscals panamenys

El fiscal general, Alfons Alberca, es va reunir ahir al matí amb els fiscals superiors de Panamà per parlar, principalment, del cas Odebrecht, segons van informar fonts de la Procuradoria panamenya.



Odebrecht és una constructora brasilera que entre el 2001 i el 2016 va destinar al voltant de 788 milions de dòlars a subornar funcionaris públics, principalment, de països d’Amèrica Llatina per tal d’aconseguir licitacions públiques. En aquest context, en el cas de Panamà estan imputats un total de 17 persones, entre ells els tres fills de l’expresident Ricardo Martinelli.



En el marc de la causa Odebrecht, el Ministeri Públic panameny va anunciar el 31 de maig que havia confiscat actius per un valor de 12,8 milions de dòlars a Andorra.



És en aquest context, que Alberca està de visita a Panamà des del passat dijous. En aquest sentit, fonts de la Procuradoria van explicar que es tracta de poder intercanviar informació sobre el cas. Així mateix, un altre dels objectius és conèixer millor com funciona les legislacions dels dos països en matèries com el blanqueig de diners per veure com poden cooperar. «Abordarem temes de les dues nacions i un dels temes que estarem abordant és el cas d’Odebrecht», va manifestar la Procuradora General de la Nació, Kenya I. Porcell D, el dijous. Una qüestió en la qual també hi va estar d’acord la batlle Canòlic Mingorance, que acompanya Alberca en el viatge i que va reconèixer que les autoritats dels dos països ja treballen conjuntament en aquesta matèria. «Actualment estem col·laborant, especialment, en el cas Odebrecht», va matisar Mingorance.

Crim organitzat i drogues / Però el cas Odebrecht no és l’únic que van tractar les autoritats dels dos països. En aquest context, en la reunió que va mantenir Alberca amb els fiscals superiors també van abordar com lluitar contra el crim organitzat, el tràfic de drogues o la corrupció, van detallar les fonts de la Procuraduria.



Aquesta reunió, van exposar, va servir per fer un intercanvi d’experiències i obrir vies de cooperació.



D’altra banda, tant Porcell com Alberca van destacar dijous la importància que les diferents administracions de diversos països col·laborin per poder fer front a la corrupció i el crim organitzat. «Si no entrem en aquestes col·laboracions amb ajuda mútua, segur que cap investigació pot prosperar», va manifestar Alberca. En aquest mateix context, va ressaltar que el crim organitzat no entén de fronteres i és transnacional. «Si la criminalitat està organitzada entre les diferents nacions, entre les diferents procuradories, instruments multilaterals, sigui pel principi de reciprocitat, que és el més bàsic del principi de la col·laboració, és l’única manera que ens podem organitzar nosaltres per lluitar contra aquesta xacra que és el crim organitzat i el rentat d’actius», va argumentar el fiscal general andorrà.

Per la seva part, Mingorance també va emfatitzar la necessitat de cooperar entre les diferents administracions internacionals. «És important que tinguem una relació fluïda que permeti una cooperació judicial concreta i que sigui el més ràpid i eficaç possible», va destacar la batlle.



Per assolir això, va dir, és important conèixer els dos sistemes legislatius, el panameny i l’andorrà. I, precisament, això és el que van fer en la reunió d’ahir Alberca i Mingorance amb els fiscals superiors de Panamà, ja que a banda de tractar temes comuns que poden abordar també van abordar els diferents sistemes legislatius per veure com poden cooperar, segons les fonts de la Procuradoria.



Al tancament d’aquesta edició, les diverses autoritats judicials encara seguien reunides.