Jordi Pujol Ferrusola surt amb llibertat sota fiança

L’Audiència Nacional va decretar ahir llibertat sota fiança de tres milions d’euros per a Jordi Pujol Ferrusola. El primogènit de l’expresident de la Generalitat de Catalunya haurà d’aportar aquests diners en metàl·lic. Jordi Pujol Ferrusola va ingressar el passat 25 d’abril a la presó com el presumpte autor de delictes fiscals, blanqueig de diners, falsedat documental i de pertànyer a una organització criminal. En aquest mateix cas, també s’investiga tota la família de l’expresident català. La justícia espanyola investiga si ell, juntament amb la seva família, haurien mogut prop de trenta milions d’euros fora d’Espanya.



En concret, la secció tercera de la sala penal li imposa aquesta fiança, ja que considera que amb això es «garanteix la prohibició que se li imposa de gestionar, per si o per les persones físiques o jurídiques, el seu patrimoni», segons l’agència EFE. A més el tribunal, compost pels magistrats Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro i Ana María Rubio, també va exposar que la fiança serveix per «salvaguardar els rendiments del capital sostrets al control de la Hisenda» i garanteix que Pujol Ferrusola «no actuarà per si ni per mitjà d’altres persones físiques i jurídiques en altres jurisdiccions».



A més, seguiran vigents les mesures cautelars que es va dictaminar que contra ell el febrer del 2016 i, per tant, no podrà sortir del país.