El jutge rebutja desbloquejar els comptes de Sandro Rosell

La jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va rebutjar ahir el desbloqueig parcial dels comptes de Sandro Rosell, tal com havia demanat la defensa. «Lamela considera que el valor dels béns embargats i saldos bloquejats, que Rosell en el seu escrit quantifica en gairebé 25 milions d’euros, és una xifra molt inferior a la suma que caldria garantir», va dir l’Audiència Nacional en un comunicat.



En concret, Lamela va decretar el passat 23 de maig bloquejar els béns i els saldos de tots els comptes bancaris, dipòsits, valors, títols, accions, deute públic, contingut de caixes de seguretat o altres actius financers de l’expresident del Futbol Club Barcelona. Ara bé, la defensa de Rosell va sol·licitar que es desbloquegessin parcialment els comptes, ja que va considerar que els prop de 25 milions d’euros intervinguts superaven en 10 milions la quantitat que es pretenia garantir. A més, va dir que necessitava aquests diners per pagar les quotes d’amortització de dues hipoteques o els salaris de dos empleats, entre altres. Lamela diu que no hi ha hagut cap extralimitació dels bancs i recorda que se li imputa un delicte de blanqueig de diners amb una multa de que pot arribar als 60 milions d’euros.