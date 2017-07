SDP anirà en solitari a les nacionals i buscarà aliances a les territorials

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) treballa ja en les eleccions generals del 2019. El president del partit, Jaume Bartumeu, va protagonitzar un discurs el passat dissabte al consell nacional de la formació per exposar les idees principals del «rellançament de la nostra proposta política». L’estratègia dels progressistes és presentar-se en solitari a les llistes nacionals i buscar aliances a les llistes parroquials, sempre amb «un programa de mínims». La posició es formalitzarà el proper 23 de setembre a l’assemblea general d’SDP, malgrat que ja comptaria ara amb un ampli suport dels simpatitzants. «Un cop decidit, haurem d’anar a buscar independents o no independents que ens donin suport a les llistes territorials, sempre sota un programa de mínims», va plantejar Bartumeu.Pel que fa a les reunions que el líder progressista i altres representants del partit havien mantingut amb dirigents de Liberals d’Andorra (Ld’A) per tal de crear una plataforma conjunta per presentar-se a les generals, Bartumeu va indicar que les negociacions estan ara per ara parades. Amb tot, no es tanquen a parlar i a unir-se també en clau nacional si es reunissin una sèrie de requisits. Segons fonts properes a les dues formacions, però, un dels temes que més els allunyaria en l’elaboració d’un projecte comú és la visió que té cada partit sobre l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE). En tot cas, el president d’SDP va deixar clar que el partit «vol incentivar l’expansió política nacional i buscar acords a les llistes territorials, que són les que donen la majoria».A parer del líder progressista, cal traçar una alternativa política a Demòcrates per Andorra (DA), ja que «DA no defensa la sobirania andorrana i s’ha sotmès al govern de Madrid». En aquest sentit, es va mostrar preocupat per la «desafecció política, especialment entre els joves». Un fet que no només està afectant a Andorra, va assegurar, sinó també a altres «països democràticament referents, com és França».En el seu discurs, Jaume Bartumeu va animar als simpatitzants de la formació a vertebrar una «proposta progressista». Aquesta decisió passa per «una Andorra moderna, amb institucions fortes i independents, que respectin i defensin la Constitució, amb un nivell de vida elevat, un sistema educatiu obert però exigent i un estat del benestar sostenible», així com per dur a terme un acord d’associació amb Europa. A més, perquè la proposta de «centre esquerra» tiri endavant «caldrà temps», «personal polític renovat, rejovenit, feminitzat, diversificat socialment i culturalment i, sobretot, ben format i preparat».En aquesta mateixa línia, durant el consell nacional, el president d’SDP també va anunciar un «agermanament» amb el Partit Socialista francès a través d’un «conveni de col·laboració permanent» que té com a objectiu enfortir els valors socialdemòcrates i fomentar la participació als debats d’ambdues parts. En la reunió que va tenir lloc dissabte, també va participar el socialista francès Michel Vinuesa, com a portaveu d’una delegació del partit del departament de l’Alta Garona que va visitar el Principat.El consell també va servir per informar als membres de la situació comptable de l’agrupació parlamentària, després que la consellera Sílvia Bonet decidís marxar de la formació i que tant ella com els seus excompanys d’SDP s’acusessin mútuament d’haver comés irregularitats amb diners públics. Actualment, la documentació aportada està en mans de Sindicatura a l’espera que en facin l’anàlisi corresponent.El conseller general per SDP, Víctor Naudi, ha interpel·lat el Govern amb un seguit de quatre preguntes demanant explicacions sobre la seva intervenció i participació en la publicació al diari La Vanguardia de l’especial informatiu quinzenal AND Actualitat d’Andorra. Segons el progressista, les vuit pàgines que es publiquen quinzenalment en aquell diari espanyol són una «publicitat redaccional, és a dir que algú encomana, contracta i, per consegüent, abona el preu de les pàgines». Com a exemple, cita les publicacions de l’1 i el 15 de juny que estan «literalment farcides d’articles no signats per glossar i aplaudir les actuacions del Govern, en especial dels ministres d’Exteriors, de Finances, d’Interior i de Cultura».

A l’entendre d’SDP és «força evident» que el Govern participa en el finançament d’aquelles pàgines i, per això, Naudi pregunta si existeix un contracte o patrocini amb l’empresa que produeix la publicació i quin cost suposa per l’Estat. Vol conèixer també si Andorra Turisme hi té alguna relació contractual. Per últim, Naudi vol saber quines persones de l’administració asseguren la comunicació amb els redactors d’aquest especial.