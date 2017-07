Notícia El Jambo Street finalitza amb èxit i es prepara per a la futura edició L’organització no té xifres d’assistència però espera un bon resultat Un moment del Jambo Street al llarg del cap de setmana. Autor/a: MARICEL BLANCH

La quarta edició del Jambo Street Music va arribar ahir a la seva fi amb el Jambo Kids. Segons informa l’ANA, la cloenda va permetre als més petits gaudir de la música a l’aire lliure acompanyats del músic Jaume Ibars i la seva banda. El grup d’animació infantil va començar l’espectacle a les 12 del migdia a la plaça Guillemó davant de més d’un centenar d’assistents, entre grans i petits. Aquesta aposta musical per als infants del país ja es va començar en la tercera edició del Jambo i enguany s’ha consolidat.



La consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, va fer una valoració «molt bona» de la quarta edició malgrat el mal temps que va estar present durant gairebé tot cap de setmana, sobretot divendres i dissabte. De fet, la meteorologia inestable va precipitar el trasllat del cap de cartell, Quimi Portet, al Teatre Comunal. Tot i això, segons va indicar Codina, el concert (que es va celebrar dissabte) «va ser tot un èxit».



D’altra banda, la consellera va indicar que encara no es tenen xifres d’assistència i va explicar que la feina dels propers dies serà precisament analitzar la quarta edició del certamen amb l’organització i l’Associació Comercial del Centre Històric.



De cara a l’any que ve, Codina ja ha avançat que l’objectiu és continuar amb el Jambo i, per això, ja es començarà a pensar quines coses es poden millorar de cara a la nova l’edició i quines línies es poder innovar. «La idea serà continuar en el mateix cap de setmana, malgrat el temps que pugui fer, i evidentment seguir amb els espectacles al carrer», va remarcar la consellera. A més, segons va apuntar Codina, «la gent ens ha demostrat, amb la seva implicació, que hem de continuar amb el Jambo»i fer moltes més edicions.

El festival va donar el tret de sortida divendres passat davant del Comú d’Andorra la Vella i al llarg del cap de setmana més de 30 formacions musicals van fer moure l’esquelet als visitants pels carrers del Centre Històric de la parròquia. De les actuacions programades, gairebé el 80% van ser grups andorrans i amb aquest gest el certamen busca promocionar els grups del país.