Òscar Fernàndez és reelegit president dels psicòlegs

El Col·legi de Psicòlegs d’Andorra acaba de renovar la junta en una assemblea general celebrada recentment i continuarà com a president Òscar Fernàndez, que ha estat en el càrrec els darrers dos anys.



Segons informa l’ANA, entre els reptes més importants que té per endavant la nova junta hi ha que els serveis que presten els psicòlegs estiguin dins la cartera de serveis i, per tant, coberts per la CASS, així com que també que es pugui regular la professió.



El president de l’entitat fa un balanç satisfactori de la feina que s’ha fet en aquests darrers dos anys i lamenta que a hores d’ara no hi hagi una llei que serveixi per regular l’exercici de la professió, doncs Fernàndez considera que és «necessària» tenint en compte les diferents branques de la psicologia i l’evolució que ha experimentat en els darrers anys. Per tant, creu que cal definir en cada camp els requisits per poder exercir i així «garantir la qualificació dels professionals i que l’atenció al pacient és de qualitat».



En relació a la cobertura de la CASS, Fernàndez posa en relleu que ara s’està «més a prop que altres vegades» d’aconseguir el conveni amb la parapública, ja que «s’ha superat l’etapa en què es qüestionava si els serveis dels psicòlegs havien de ser o no» dins la cartera de serveis coberts per la CASS, mentre que ara el que «falta és saber el quan i el com», és a dir, si aquesta entrada en la cartera de serveis es farà «de manera progressiva» o si els pacients hauran d’anar primer al metge de capçalera o hi podran accedir directament.