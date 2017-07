Més de mig miler d’alcaldes donen suport al referèndum

El municipalisme català va escenificar dissabte passat el suport al referèndum sobre la independència anunciat pel Govern per al proper 1 d’octubre. Més de mig miler d’alcaldes –entre ells, Albert Batalla (l’alcalde de -a Seu d’Urgell)–, van omplir el paranimf de la Universitat de Barcelona (UB) en un acte que va mostrar «la predisposició i compromís» del món municipal «per col·laborar en aquelles actuacions que es requereixin des del Parlament i el Govern per poder tirar endavant el referèndum», segons es recull en la Declaració del Món local de l’1 de juliol de 2017 que va ser llegida per l’exalcalde de Cerdanyola, Antoni Morral.

L’assistència / A l’acte, convocat per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), hi van assistir, entre altres, Batalla i els alcaldes alturgellencs Martí Riera, de Coll de Nargó; Josefina Lladós, de Ribera d’Urgellet, i Gemma Orrit, de Peramola. Així com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i els consellers Neus Munté, Josep Rull i Meritxell Borràs.



L’acte el va tancar Puigdemont, que va agrair el suport del món municipal al referèndum. Tot i això, va lamentar que l’Estat hagi començat a practicar l’amenaça quan s’ha adonat que la celebració del referèndum «va de debò» i va indicar que l’amenaça és «l’estat de por de qui creu que ho té tot controlat». Tanmateix, Puigdemont va assegurar que la maquinària de l’Estat tem que «Catalunya pugui decidir».



Per la seva banda, Junqueras va insistir que si Catalunya actua «col·lectiva i massivament, hi ha capacitat per respondre als embats d’Espanya i exercir la responsabilitat que hem assumit».