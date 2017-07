Notícia Petició a la batlle per garantir el secret professional després dels escorcolls en el marc del cas Pujol La degana demana a Terés que garanteixi la «confidencialitat» Els despatxos professionals dels Cierco on van tenir lloc els escorcolls a principis de juny. Autor/a: TONY LARA

El Col·legi d’Advocats va enviar la setmana passada una carta a la batlle Alexandra Terés en resposta a la demanda d’empara que els advocats dels germans Cierco van fer a l’ens en el marc dels escorcolls que a principis de juny van tenir lloc tant als domicilis particulars com als despatxos professionals dels antics màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA). En l’escrit, la degana del col·legi, Sophie Bellocq, reclama a la batlle que «garanteixi la confidencialitat de totes les comunicacions emprades pel secret professional».



Els lletrats dels dos empresaris (Aurora Casadevall, Enric Casadevall, Maribel Lafoz i Josep Casadevall) van enviar el 19 de juny una petició urgent a l’ens indicant que, en l’escorcoll que va realitzar la Policia en el marc del cas Pujol i concretament per la suposada violació de secret bancari que s’hauria comés si de facilitar-se dades de la família a l’Estat espanyol, es van endur «documents físics, claus USB i del contingut dels discos durs dels dos ordinadors» dels germans Cierco on hi hauria unes 38.000 comunicacions electròniques des del 2012 fins el 2017».



Els advocats deixaven clar que entre dits documents «s’hi trobarien informacions reservades i subjectes al secret professional i al secret de les comunicacions entre els lletrats i els seus clients». Per aquest motiu, també advocats Enric Gimenez i Jaume Bartumeu (antic representant legal dels Cierco) van sol·licitar el passat 23 de juny l’empara del col·legi «per protegir-los i secundar-los en la petició» que també van formular davant la Batllia «amb l’objectiu que s’anul·lin i es deixin sense efecte totes les diligències practicades que han comportat una autèntica vulneració dels drets fonamentals dels advocats en qüestió».



En la carta enviada, la degana recorda que «les comunicacions entre advocat i client estan protegides pel secret professional i que els Batlles i Tribunals han d’intervenir en el marc de dita protecció». En aquesta línia, Bellocq exposa que «el secret professional dels advocats està previst per nombrosos texts legals», entre els quals cita l’article 11 del Codi de procediment penal que diu que «els advocats han de respectar el secret professional, entès com aquell principi moral i jurídic que els situa en l’obligació i el dret ineludible de no revelar cap fet ni document del que tinguin coneiement per raó de la seva funció, i de no ser obligats a declarar sobre els mateixos». També cita el Conveni Europeu dels Drets Humans, la Charte des droits fondamentaux i la recomanació del Consell d’Europa, entre d’altres.