Ullastrell (Vallès Occidental)

Si teniu un pla en grup i no sabeu què fer, una opció original per fer una escapadeta pot ser agafar el cotxe i anar al Vallès Occidental en un trajecte proper a les dues hores i mitja. Allà l’opció és fer una mica d’esport i provar un esport que comença a posar-se de moda: el Futbol Golf. El camp Vallès d’Ullastrell és l’alternativa més propera, tot i que també hi ha altres com el Catalunya de Maçanet de Cabrenys o el Pirineus d’Osca. Una bona manera de mostrar la potència que podeu tenir en el xut amb les sortides i la tècnica i precisió que requereix haver d’esquivar les trampes del camp i ficar l’esfèrica a forats que trobareu a terra, a l’aire en forma de cistelles i de diverses maneres. Allà mateix fan dinars amb brasa, per tant, després d’esport i natura, un bon àpat seria la cirereta del pastís a una jornada perfecta.