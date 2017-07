Notícia Samarra demana totes les actes de la societat Orfund Els lletrats volen saber si l’empresa va demanar a Cinca obrir la filial a Panamà

Els lletrats de l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, van entrar un escrit dirigit a la magistrada instructora del cas demanant que s’incorporin totes les actes referents a la societat Orfund. L’objectiu, segons fonts properes a la causa, és conèixer si l’empresa va manar a l’actual ministre de Finances i aleshores responsable executiu de la companyia fonedora d’or, Jordi Cinca, crear la societat Mariette Holdings a Panamà. D’aquesta manera, els advocats del querellant volen aclarir a través de proves documentals qui dels dos implicats no diu la veritat, ja que Samarra assegura que no va ordenar la creació de la filial panamenya i Cinca assegura que tenia ordres de l’empresa amb seu a Ordino.



En el mateix document, els lletrats també reclamen que es practiquin totes les diligències en el marc de la querella que van presentar contra Jordi Cinca i contra l’empresari espanyol i també executiu de la societat, Manuel Terren, per un presumpte delicte d’administració deslleial en concurs amb un delicte d’apropiació indeguda quan treballaven en aquesta empresa.