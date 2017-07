‘Scalada’ es renova

Adeu a Scalada, però no al Cirque du Soleil. El Ministeri de Turisme i Comerç negocia amb la companyia circense canadenca perquè actuï a Andorra dos anys més, amb un altre espectacle creat exclusivament per al país, però que s’ha de diferenciar del concepte dels últims cinc anys, alhora que continua convencent el públic. «Volem passar pàgina d’Scalada i fer alguna cosa diferent, veure què ens proposen; estic segur que ho trobarem perquè el Cirque té espectacles arreu que s’adapten a diferents països i necessitats», va detallar el titular de Turisme, Francesc Camp, minuts abans de l’estrena d’Stelar, dissabte a la nit.



El ministre està convençut que trobaran la nova fórmula, «però ha d’agradar al públic internacional, als turistes que ens visiten, i s’ha de madurar molt bé. Ara estem en aquesta fase. El circ pot ser més musical, teatral, minimalista, però l’essència del Cirque du Soleil és la mateixa, tot i que van evolucionant i s’adapten a les necessitats». El que sí es continuarà exigint és l’exclusivitat, és a dir, la creació d’un espectacle únic i que no es pot replicar fins dos anys després de l’estrena.



Si es renova la col·laboració amb el Cirque durant dos anys més, el Govern haurà de prendre una decisió respecte la intenció de disposar d’un recinte multifuncional, capaç d’acollir espectacles amb molt de públic. Amb tot, Camp matisa que la capacitat de públic no és infinita i que l’aforament del nou espai, si es fa, no pot anar més enllà de 5.000 persones. Actualment, les grades i la platea (de peu) s’omplen, però «no és fàcil omplir; darrere hi ha una acció comercial molt forta, d’aquí també ve l’èxit. Hi ha molta comunicació i proactivitat», va puntualitzar.



El ministre va recordar que, gràcies a l’aposta pel Cirque du Soleil, el mes de juliol ha passat de ser considerat temporada baixa a ser un mes amb alta ocupació, del 70%. A més, el retorn econòmic es multiplica per set o vuit vegades més que la inversió: la despesa és de 2,5 milions d’euros, i el retorn és de 19 o 20 milions d’euros. La nova proposta ha d’estar a l’alçada dels números aconseguits durant els últims cinc anys.

‘Stelar’, el més nou / Quant a l’espectacle que es veurà durant tot el juliol, «tot és nou respecte els altres anys. Després de cinc anys costa trobar una nova forma de fer l’espectacle», va raonar Camp. Aquest estiu s’estrena la disposició de l’escenari, que s’ha ubicat al mig de l’envelat, i és més proper al públic. A més, Stelar és un espectacle «més sobri, més íntim, sense tants efectes especials, tants llums ni tantes projeccions de vídeo, amb uns números molt difícils, més que altres anys, una música composta expressament, i la vestimenta també», va afegir Camp. «Estem molt contents perquè s’ha sabut trobar un format gairebé nou, un concepte diferent», va concloure el ministre.



La resposta del públic va ser molt bona, i la direcció de l’espectacle va quedar molt satisfeta. El director d’Stelar, Benjamin Dupont, va reflexionar ahir al matí, la ressaca de l’estrena, sobre la reacció dels espectadors i el conjunt: les acrobàcies, la tècnica, la teatralització...

Per la seva part, el director executiu creatiu de l’empresa 45 Degrees, divisió del Cirque du Soleil, va confirmar que «estem negociant tornar a Andorra. Cada vegada que venim és un desafiament, i hem de pensar un nou concepte, una nova creació».



Quant a la idea d’exportar Scalada i convertir-ho en un xou de gran format del Cirque du Soleil, dels que presenten en teatres, no es descarta res; això sí, l’exclusivitat de cada proposta és per a Andorra, almenys durant un parell d’anys.