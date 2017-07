Notícia El 17% dels sol·licitants no obtenen la nacionalitat 198 participants van passar les proves l’any passat i 16 les van suspendre El nou passaport biomètric. Autor/a: ANA

L’examen per obtenir la nacionalitat andorrana va comptar l’any passat amb 238 participants, d’aquests, 198 van aprovar (el 83% del total), 16 van suspendre (el 6,7%), 15 van demanar un ajornament de la convocatòria (el 6,3%) i 9 no s’hi van presentar (el 3,7%), segons informa l’ANA.



La xifra de participants és inferior a la registrada l’any 2015, ja que llavors van sol·licitar poder realitzar la prova per obtenir la nacionalitat 277 persones, de les quals 220 (el 79,4%) van passar-la. De la resta, van suspendre 13, van demanar-ne l’ajornament 29, i 9 no s’hi van presentar.



Als exàmens, que són orals, s’avalua el coneixement i comprensió de la llengua catalana. Els examinats han de respondre en català. Les preguntes giren entorn els aspectes identitaris de la societat andorrana i les seves institucions.



La població / Segons el departament d’Estadística, de les 78.264 persones que viuen a Andorra, 36.138 tenen la nacionalitat andorrana. Aquesta és una dada que creix any rere any, ja que a principis de segle, hi havia 23.697 andorrans i durant els anys 90 no se superaven els 15.000 nacionals.