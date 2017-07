Ribeiro abandona el Ral·li Osona quan optava al podi

Mal final per a Claudi Ribeiro al Ral·li d’Osona, prova puntuable per al Volant RACC-Trofeu Mavisa. Ocupava posicions capdavanteres i, fins i tot, tenia opcions de victòria, però una sortida de carretera el va obligar a abandonar i quedar-se sense opcions de ser al podi, que hagués significat la seva primera vegada com a pilot que puja en un caixó.



Aquest era el debut de Ribeiro amb Marta Anglada com a copilot. Tot anava bé fins a tres especials per a la conclusió de la prova. Lluitaven amb Vila-Roca per aconseguir la segona posició, en un duel on les diferències eren mínimes. Però en el segon pas pel tram de Casamiquela el Peugeot 208 de l’andorrà va patir una sortida que va afectar a una de les rodes posteriors del vehicle, provocant que no fos possible seguir en cursa i obligant-lo a retirar-se. «Ha estat una llàstima que no hàgim pogut acabar la nostra actuació al podi del Ral·li d’Osona. Hem tingut un bon ritme en condicions complicades, i mancant l’últim bucle d’especials estàvem segons del Volant. Diuen, que les carreres són així. Ho seguirem intentant després de les vacances», assenyalava Ribeiro, exposant que la sortida la va patir perquè «en un dels revolts del traçat el cotxe m’ha fet un estrany i la part de darrere ha entrat a la cuneta. I Allà ens hem quedat».



La pròxima cita en què prendran part serà al Ral·li de terra ciutat de Cervera, que es desenvoluparà el 2 de setembre. Aquesta prova que serà vàlida, a més del Volant RACC-Trofeu Mavisa, per al Campionat d’Espanya de l’especialitat, provocarà que el seu nivell d’exigència sigui superior.