Schurter i Belomoina demostren el seu poder en el ‘cross-country’

Vallnord tanca una nova edició de la Copa del Món. Més de 700 bikers van competir-hi en dues disciplines per tancar una cita exitosa. A la darrera jornada, en el cross-country, els guanyadors van assolir el triomf de forma contundent, amb el suís Nino Schunter i la ucraïnesa Yana Belomoina.



L’helvètic va aconseguir escapar-se per assolir unes distàncies respecte als seus principals perseguidors que van ser insalvables per qui tenia al darrere. Va vèncer amb un temps d’1.23.28 hores. Per completar el podi el seu compatriota Mathias Flueckiger i el francès Jordan Sarrou van haver d’esprintar. Qui va aconseguir la segona plaça va ser el suís, amb 1.23.46. El gal creuava la línia d’arribada un segon més tard. Guy Díaz va ser 85è, quedant-se a tres voltes. En categoria femenina Belomoina va guanyar amb 1.26.04. Segona va ser la danesa Annika Langvad (1.27.41) i tercera la noruega Gunn-Rita Dahle (1.28.00). En sub-23 les victòries van ser per al danès Simon Andreassen (1.17.14) i la suïssa Sina Frei (1.16.47).



La primera prova en decidir-se va ser dissabte, amb el descens. Les dues categories principals van tenir un desenvolupament força diferent, ja que mentre la femenina es decidia de manera folgada per a la campiona, en la masculina les diferències eren mínimes. La francesa Myriam Nicole, del Team Commençal Vallnord, s’imposava amb un crono de 4.50,986 minuts. Van ser quasi tres segons respecte la segona classificada, la britànica Tahnee Seagrave, que completava el traçat amb 4.53,983. La tercera plaça del podi era per a la francesa Marine Cabirou (4.50,027). En homes tot va anar molt més ajustat. La victòria va ser per a l’australià Troy Brsnan, que ja havia estat el més ràpid a les classificatòries. Va vèncer amb un registre de 4.06,236. La segona posició va ocupar-la el sud-africà Greg Minnaar (4.08,642) i la tercera el britànic Danny Hart, l’actual líder de la Copa del Món, amb 4.08,642. En júnior els guanyadors van ser el canadenc Iles Finnley (4.12,287) i la britànica Megan James (5.43,852).

Balanç positiu/ Els espectadors reunits en les dues setmanes de durada dels Mundials màsters i la Copa del Món van ser prop de 60.000 persones, una xifra inferior a la que s’havia previst, de 70.000. Pels organitzadors, el motiu són les condicions meteorològiques i l’inici del període de vacances d’estiu. Amb aquests números «estem molt satisfets. Hem constatat molts més turistes que locals», assenyala Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal, que en fa de tot l’esdeveniment una valoració «molt positiva», ja que a més no es va produir cap incidència a destacar i els circuits van demostrat ser segurs per a bikers i espectadors. A falta de saber xifres exactes del retorn mediàtic, Red Bull TV va indicar que es va efectuar un rècord d’audiència aquest any en les 10 últimes baixades de la prova de descens.



El cònsol major de la Massana, David Baró, destaca l’increment de públic forà en aquesta edició i la confecció dels recorreguts, ja que «la gent agraeix moltíssim poder veure els circuit d’aprop», tenint la possibilitat de desplaçar-se al llarg del traçat, i els corredors ho valoren «moltíssim». Arturo Lopes, membre del comitè director de l’UCI, assenyala que «l’organització ha estat perfecta», amb «només alguns petits detalls» a millorar. Per l’experiència amb què compta Vallnord els darrers anys al màxim circuit mundial, aquesta «és una organització de qualitat», destacant especialment «el treball de tots els voluntaris», i exemplifica el projecte de país per «la proximitat entre els dirigents i el poble», amb totes les institucions treballant en la mateixa línia.

La confirmació per al 2019 i 2020, després de l’estiu

La petició per acollir el 2019 i 2020 la Copa del Món està feta a la UCI, però la decisió no es prendrà fins després de l’estiu, ja que a la federació internacional hi ha eleccions el pròxim mes de setembre i amb la junta entrant es decidiran els nous calendaris a les diferents disciplines. Per l’experiència dels últims anys, Vallnord «té totes les possibilitats» de seguir estant al calendari, admet Lopes, indicant que «no puc dir que sigui segur, però crec que sí es farà». Tota la tasca realitzada els darrers anys fa que Andorra sigui ja una etapa habitual al campionat, que el públic coneix i la té interioritzada. Com passa a les curses de ciclisme en ruta, «en altres disciplines també s’està tenint en compte la tradició», com en la BTT. Marticella assegura que «estem fent les coses com toca i a un nivell molt alt», circumstància que fa «difícil una Copa del Món sense Vallnord present», i sense encara confirmació, «aquest idil·li crec que continuarà». Segur que ho farà l’any vinent, amb un format com el d’aquesta ocasió. Del 2 al 7 de juliol se celebren els Mundials màsters, i a continuació, del 10 al 15, la Copa del Món. Les proves seran les mateixes, però probablement canviïn en els dies a disputar-se, traslladant-se el ‘cross-country’ a dissabte i el descens a diumenge.